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八炯觀《零日攻擊》有感 曝自己「人生必完成目標」

網紅八炯觀看《零日攻擊》首映後發表感想。（資料照，記者廖振輝攝）網紅八炯觀看《零日攻擊》首映後發表感想。（資料照，記者廖振輝攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅八炯今（22）參與影集《零日攻擊》首映，看完他在社群分享觀後感想，直呼比預告片精彩太多，第一集就逼人熱淚，不過他也悲從中來，感嘆「當台灣人真的不容易，不僅有外敵的入侵，各黨間的鬥爭還有黨內同仁的派系批鬥，更有內奸出賣國家，如何在倉促的時間內抉擇國家的未來…」。

八炯參加《零日攻擊》首映會。（翻攝自Threads）八炯參加《零日攻擊》首映會。（翻攝自Threads）

《零日攻擊》以中國對台灣侵略為題材，描繪戰爭陰影下的台灣社會，恰巧本週六台灣也將迎來與民意息息相關的政治事件，也就是全台大罷免投票，身為「微光花蓮」發言人的網紅八炯也受邀參加《零日攻擊》首映會。八炯表示，這部劇把「政治」拍得非常寫實，自己特別有感觸，「尤其參加這次大罷免，更能感受到因為鋒芒外露，被自己人的清算、打壓的心境」。

八炯（左2）大讚《零日攻擊》中的演員陳文彬（右2）。（翻攝自Threads）八炯（左2）大讚《零日攻擊》中的演員陳文彬（右2）。（翻攝自Threads）

最後八炯大讚劇中演員「陳文彬」導演，透露陳文彬是他大學時的編劇老師，表示雖然自己現在「不務正業」在當YouTuber，但拍電影是他人生一定會完成的目標。

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