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娛樂 音樂

（獨家）64歲民歌天后鄭怡落寞嗑滷味！老公全程神隱 她曝婚姻真相

〔記者陽昕翰、潘少棠／台北報導〕64歲民歌天后鄭怡前晚被本報記者直擊，獨自外出用餐，只見她戴著耳罩式耳機，獨自嗑著滷味不忘追劇，老公全程神隱沒有現身，畫面看起來格外落寞。對此，鄭怡受訪親回，語氣灑脫稱：「其實結婚34年的秘訣，就是永遠要保留一個人獨處的時間。」

鄭怡獨自嗑滷味，不忘追劇打發時間。（記者潘少棠攝）鄭怡獨自嗑滷味，不忘追劇打發時間。（記者潘少棠攝）

鄭怡笑說，真的沒想到連吃個晚餐都能被「野生捕獲」，大方表示：「一個女性相夫教子外，還是要寵愛自己。」就算老公沒有陪伴也很自在。

鄭怡透露，她平時若沒拿起麥克風唱歌，就是靠吃美食及追劇來紓壓。近來鄭怡狂追台劇《拜六禮拜》，她直呼：「看鍾欣凌和丁寧飆戲好過癮，但我超級羨慕，孫淑媚在劇中能跟小鮮肉談戀愛！」言談間流露滿滿的少女心。

民歌天后鄭怡獨自用餐，神情看來落寞。（記者潘少棠攝）民歌天后鄭怡獨自用餐，神情看來落寞。（記者潘少棠攝）

除了追劇打發時間，鄭怡前陣子受邀擔任《大學聲》客座評審，開心表示：「聽年輕人唱歌是一種享受。」感性分享當年她也是從歌唱比賽一路走過來，非常樂意和後輩交流。

鄭怡才看完GD的演唱會，覺得收穫滿滿。（翻攝臉書）鄭怡才看完GD的演唱會，覺得收穫滿滿。（翻攝臉書）

鄭怡更喜歡和年輕人一起看演唱會，她才剛朝聖完韓流天王GD的小巨蛋演出，感動直誇：「全身每一個細胞都在跳動，他就是舞台上的王者。」還補充自己超想看夯團理想混蛋的演唱會，「只可惜沒搶到票啦。」而今年底在台灣盛大登場的民歌演唱會，鄭怡也不會缺席，很珍惜在舞台上演出的機會。

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