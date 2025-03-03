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娛樂 最新消息

台中國際動畫影展含金量超高 《喵的奇幻漂流》、《柏樹陰影下》雙摘奧斯卡

〔記者蘇孟娟／台中報導〕第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在台灣時間今（3）日上午舉行，其中2024台中國際動畫影展開幕片《喵的奇幻漂流》擊敗強敵皮克斯勇奪「奧斯卡最佳動畫長片」，短片競賽入圍作品《柏樹陰影下》也獲得「奧斯卡最佳動畫短片」，台中國際動畫影展出雙奧斯卡獎，含金量高，專業選片力也受肯定。

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台中國際動畫影展開幕片《喵的奇幻漂流》摘奧斯卡獎。（市府提供）台中國際動畫影展開幕片《喵的奇幻漂流》摘奧斯卡獎。（市府提供）

台中市影視發展基金會指出，被譽為本屆奧斯卡黑馬的《喵的奇幻漂流》動畫長片，由拉脫維亞導演金茲斯巴洛迪斯執導，全片以「無對白」的敘事方式和生動的視覺呈現，劇情以一隻黑貓為主角，描繪大洪水來襲後，牠如何在水上漂流、找尋出路；漂流途中黑貓必須學習與不同動物共處合作，才能成功存活下去，一部宛如諾亞方舟的末世寓言之作，深刻警惕人類莫忘團結。

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基金會指出，該片是去年台中國際動畫影展開幕片，獲得全球影評人一致好評，並斬獲許多國際影展殊榮，今日繼日前奪下「金球獎最佳動畫片」後，打敗熱門商業動畫電影，再奪奧斯卡金像最佳動畫長片大獎。

台中國際動畫影展入圍短片競賽作品《柏樹陰影下》摘奧斯卡。（市府提供）台中國際動畫影展入圍短片競賽作品《柏樹陰影下》摘奧斯卡。（市府提供）

此外，去年台中國際動畫影展短片競賽入圍作品《柏樹陰影下》，也榮獲本屆奧斯卡最佳動畫短片獎，這部由伊朗導演侯賽因莫拉耶米、希琳索哈尼共同執導的動畫短片，講述患有創傷後壓力症候群的船長與女兒在艱困生活中的掙扎，影片通過細膩的筆觸與情感表達，展示了父親對女兒深沉的愛與對家庭的責任感，反映當代動畫短片中對於故事深度與情感共鳴的重視。

基金會指出，台中國際動畫影展逐步成為亞洲最具影響力的動畫盛會之一，多年來致力推廣國內外優秀動畫作品，兩部動畫影展選映的作品雙獲奧斯卡殊榮，不僅是對影展品質的最佳驗證。

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