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娛樂 電影

奧斯卡》黛咪摩兒掰了！《艾諾拉》25歲麥琪麥迪遜強勢封后

〔記者鍾志均／綜合報導〕電影《艾諾拉》25歲女主角麥琪麥迪遜以「性工作者」一角，在今（3日）奧斯卡爆冷踢走強敵《懼裂》黛咪摩兒封后；麥琪麥迪遜在片中獲影迷大讚「表現炸裂」，也有部分網友心疼黛咪，直呼可惜。

麥琪麥迪遜奪下奧斯卡最佳女主角獎。（美聯社）麥琪麥迪遜奪下奧斯卡最佳女主角獎。（美聯社）

本屆奧斯卡最佳女主角堪稱最「撲朔迷離」，越接近頒獎典禮，由黛咪摩兒《懼裂》和《艾諾拉》麥琪麥迪遜之爭，兩大女主角不分高下，前者獲金球獎影后、美國演員工會獎最佳女主角，麥琪在英國奧斯卡爆冷拿獎。

最終奧斯卡將獎項頒給《艾諾拉》麥琪麥迪遜，她力壓出道45年的黛咪摩兒，堪稱自「地獄級難度」中脫穎而出，表現可圈可點；麥琪感言提到：「我在洛杉磯長大的，但好萊塢對我來說非常遠。」感謝、致敬全天下的性工作者們。

麥琪麥迪遜（右）在《艾諾拉》演出一名性工作者，動人演出奪下奧斯卡最佳女主角獎。（CATCHPLAY提供）麥琪麥迪遜（右）在《艾諾拉》演出一名性工作者，動人演出奪下奧斯卡最佳女主角獎。（CATCHPLAY提供）

《艾諾拉》講述麥琪麥迪遜飾演的「艾諾拉」遇上俄羅斯富二代，原以為能脫離「性工作者」的宿命，豈料才做了30分鐘美夢，面對的是100多分鐘的惡夢。

艾諾拉在「尋夫」的過程充滿吵鬧、高潮迭起，又有階級衝突，最後神來一筆車震戲，美夢終究破滅，是去年坎城影展金棕櫚最佳影片，本屆拿下5大獎項，獲獎實至名歸。

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