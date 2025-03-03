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娛樂 最新消息

「霓虹綠洲音樂祭」4月登場！最年輕女DJ「RINOKA」可愛襲台

〔記者鍾志均／台北報導〕邁入第三屆的「霓虹綠洲音樂祭」以「霓虹」為全新主軸，將於4月19、20日在萬華的「華中露營場」帶來一場跨越時空的都市音樂盛會。

Original Love（左）、DJ RINOKA將於4月在台表演。（霓虹綠洲音樂祭提供）Original Love（左）、DJ RINOKA將於4月在台表演。（霓虹綠洲音樂祭提供）

今年音樂祭除了再度集結海內外音樂人，像是City Pop的經典傳奇Original Love；Z世代的新生代聲音AKASAKI；金氏世界紀錄認證為最年輕女DJ的DJ RINOKA等，出生不同世代的音樂人將讓舞台成為時空交匯的座標。

此外，將登上日本《FUJI ROCK FESTIVAL》的She Her Her Hers；曾來台拍攝MV與舉辦專場的XinU；曾入圍泰國TOTY流行音樂獎的KIKI，以及憑藉《Miss Summer》獲百萬點閱的temp.等，都將在本次登場。

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成軍超過30年、由「田島貴男」領軍的Original Love，將以4人編制，用時髦的爵士情調，唱出霓虹中的城市面貌。

特別的是，現為小學二年級的DJ RINOKA，於2023年7月在中目黑Solf俱樂部進行DJ表演後，便以6歲155天的紀錄，被金氏世界紀錄認證為「最年輕俱樂部女DJ」，在全球社交媒體引起廣泛關注。

DJ RINOKA人生中的第二個金氏世界紀錄是在今年，以6歲351天的年紀獲「最年輕音樂節表演女DJ」的認證，用滿滿活力帶來一場超可愛心臟暴擊的表演，同時象徵音樂無年齡界限的無限可能。

Z世代的新生代聲音AKASAKI。（霓虹綠洲音樂祭提供）Z世代的新生代聲音AKASAKI。（霓虹綠洲音樂祭提供）

Z世代的新生代聲音AKASAKI，從16歲開始便開始開始創作，現在剛從高中畢業的他，不僅是日本音樂界備受矚目的新星，還是唯一入選澀谷趨勢研究「十大高中生流行趨勢」的音樂創作者，顯現他在同世代中的獨特影響力。

「霓虹綠洲音樂祭」繼「洲民盲鳥票」完售過後，「直飛早鳥票」也已於KKTIX開賣。

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