熱血再開！《排球少年》確定製作劇場版續集、短篇電視動畫

昨(2)日《排球少年!!》動畫官方宣布,確定推出最新的劇場版,以及製作短篇電視動畫,同時發布主視覺圖與預告片。(圖擷取自@animehaikyu_com 社群平台「X」,本報合成)

〔即時新聞/綜合報導〕由漫畫家古舘春一創作、聞名全球的超人氣運動漫畫《排球少年!!》,其動畫在去年上映《劇場版 排球少年!!垃圾場的決戰》,不僅在日本賣破百億票房,也吸引包含台灣在內的全球各國大批粉絲觀看。昨(2)日官方宣布,確定推出最新的劇場版,以及製作短篇電視動畫,同時發布主視覺圖與預告片。

相關新聞:《排球少年》太強!打下《鈴芽之旅》奪台灣影史日本電影票房第三

綜合日媒報導,《排球少年》動畫官方2日在東京有名體育館舉辦大型慶祝活動「ハイキュ―!! 10th イベント -NEXT STEP-」,並在活動來到尾聲時,動畫官方宣布確定製作《劇場版 排球少年!! VS 小巨人》(劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人),且同樣由滿仲勸擔任導演與編劇,動畫製作則由Production I.G負責。

報導指出,《劇場版 排球少年!! VS 小巨人》的劇情接續《劇場版 排球少年!!垃圾場的決戰》,描寫主角群所在的「烏野高中」擊敗長年以來的對手後,晉級春高準決賽,並將迎戰長野縣強校鷗台高中,因崇拜「小巨人」選手而踏上排球之路的日向翔陽,則將對上擁有「小巨人」稱號的星海光來,展開熱血沸騰的命運之戰!

另外,同樣是原作漫畫中的經典篇章「梟谷學園 VS 狢坂高中」,動畫官方表示,會將劇情製作成並在電視的短篇動畫《排球少年!! 怪物們的去向》(バケモノたちの行くところ)。根據動畫官方描述,這場比賽將由人氣極高的木兔光太郎率領梟谷學園,迎戰擁有「全國3大王牌」桐生八所在的狢坂高中。

一連串的好消息曝光後,令世界各國的「排民」(排球少年的粉絲暱稱)狂歡慶祝,還一度占據社群平台「X」(原推特)前20名的多個熱門趨勢。再度接下《排球少年!!》劇場版導演與編劇的滿仲勸,也在社群發文表示,「總而言之,我會繼續製作續集(劇場版),請大家多多指教。」

據了解,原作漫畫從2012年連載至2020年完結的《排球少年!!》,目前漫畫累積發行量已突破7000萬本,為日本排球漫畫的頂點,且至今仍備受多國知名排球選手喜愛。2024年上映的《劇場版 排球少年!!垃圾場的決戰》,在日本最終票房為116.4億日圓(約新台幣25.8億元),名列日本影史百大票房排行榜第34名。

