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娛樂 最新消息

熱血再開！《排球少年》確定製作劇場版續集、短篇電視動畫

昨（2）日《排球少年！！》動畫官方宣布，確定推出最新的劇場版，以及製作短篇電視動畫，同時發布主視覺圖與預告片。（圖擷取自@animehaikyu_com 社群平台「X」，本報合成）昨（2）日《排球少年！！》動畫官方宣布，確定推出最新的劇場版，以及製作短篇電視動畫，同時發布主視覺圖與預告片。（圖擷取自@animehaikyu_com 社群平台「X」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕由漫畫家古舘春一創作、聞名全球的超人氣運動漫畫《排球少年！！》，其動畫在去年上映《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》，不僅在日本賣破百億票房，也吸引包含台灣在內的全球各國大批粉絲觀看。昨（2）日官方宣布，確定推出最新的劇場版，以及製作短篇電視動畫，同時發布主視覺圖與預告片。

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綜合日媒報導，《排球少年》動畫官方2日在東京有名體育館舉辦大型慶祝活動「ハイキュ―!! 10th イベント -NEXT STEP-」，並在活動來到尾聲時，動畫官方宣布確定製作《劇場版 排球少年！！ VS 小巨人》（劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人），且同樣由滿仲勸擔任導演與編劇，動畫製作則由Production I.G負責。

報導指出，《劇場版 排球少年！！ VS 小巨人》的劇情接續《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》，描寫主角群所在的「烏野高中」擊敗長年以來的對手後，晉級春高準決賽，並將迎戰長野縣強校鷗台高中，因崇拜「小巨人」選手而踏上排球之路的日向翔陽，則將對上擁有「小巨人」稱號的星海光來，展開熱血沸騰的命運之戰！

另外，同樣是原作漫畫中的經典篇章「梟谷學園 VS 狢坂高中」，動畫官方表示，會將劇情製作成並在電視的短篇動畫《排球少年！！ 怪物們的去向》（バケモノたちの行くところ）。根據動畫官方描述，這場比賽將由人氣極高的木兔光太郎率領梟谷學園，迎戰擁有「全國3大王牌」桐生八所在的狢坂高中。

一連串的好消息曝光後，令世界各國的「排民」（排球少年的粉絲暱稱）狂歡慶祝，還一度占據社群平台「X」（原推特）前20名的多個熱門趨勢。再度接下《排球少年！！》劇場版導演與編劇的滿仲勸，也在社群發文表示，「總而言之，我會繼續製作續集（劇場版），請大家多多指教。」

據了解，原作漫畫從2012年連載至2020年完結的《排球少年！！》，目前漫畫累積發行量已突破7000萬本，為日本排球漫畫的頂點，且至今仍備受多國知名排球選手喜愛。2024年上映的《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》，在日本最終票房為116.4億日圓（約新台幣25.8億元），名列日本影史百大票房排行榜第34名。

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