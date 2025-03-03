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45歲館長喊話操爆女優！自豪一夜7次「尺寸、持久度」全招了

館長今宣布接棒陳沂。（記者王文麟攝）館長今宣布接棒陳沂。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅館長今宣布接棒陳沂，進軍成人直播平台SWAG，並喊話要操爆女優，2人稍早一同出席記者會，館長特別闢謠自己只有「3公分」的傳言，強調自己的尺寸就是比台灣一般男生的平均值再多一點點，直喊：「又不能拿尺來量！你們也找不到我老婆！」

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館長今宣布接棒陳沂。（記者王文麟攝）館長今宣布接棒陳沂。（記者王文麟攝）

陳沂笑說之前看館長直播時，都會特別觀察他單車褲是否有變化，苦苦等待2D有朝一日可以變成3D，直率敢言的館長聽完不禁露出害羞樣，表示自己的尺寸和愛愛的極限就是跟一般人差不多。

陳沂笑說之前看館長直播時，都會特別觀察他單車褲是否有變化。（記者王文麟攝）陳沂笑說之前看館長直播時，都會特別觀察他單車褲是否有變化。（記者王文麟攝）

而自稱是「溫柔型丈夫」的館長也說平時對老婆都呵護備至，畢竟自己體型較壯、體重超過100公斤，所以行房時都會特別小心，聊到開機頻率，他略帶自信地說：「頻率不會低喔！」也強調自己性功能、性事方面都很正常，但提到持久度時就又害羞起來：「講了你們又不會信！」眼神馬上看向攝影大哥們，深怕自己講得不恰當，最後才終於鬆口：「差不多半小時到一小時啦！」並自誇一夜至少7次，至於是否僅止於玩笑？他表示：「不行也要說行，反正你也不知道。」

館長自誇一夜至少7次。（記者王文麟攝）館長自誇一夜至少7次。（記者王文麟攝）

目前45歲的館長談及年輕時的性經驗，他表示沒嘗試過一夜情，畢竟過去風氣比較保守，沒有現在如此方便，不過若現在自己再年輕20、未婚就會想試試。

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