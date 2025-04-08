宥勝復出第一場活動被取消 廠商速切割：對違法行為零容忍

宥勝被依強制猥褻起訴，高等法院判刑8月、緩刑5年。（資料照，記者吳昇儒攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕宥勝曾對公司女員工襲胸、強吻，演藝工作全丟，被依強制猥褻起訴，最終二審被判處8個月刑期，但緩刑5年、須向公庫支付200萬元，他昨po出影片宣告復出，將帶家人從台南搭帆船進行挑戰之旅，影片中他提到這是「亞果集團」發起的挑戰活動，沒想到還沒開始挑戰之旅，該集團就發布切割聲明。

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其實早在該集團發聲明之前，網紅德州媽媽就透過臉書私訊亞果遊艇會，向對方抗議，當時亞果回覆她：「其實您可以給他個機會，亞果遊艇會給他的只是一個改變的機會，能否讓時間來證明，他是否已走出陰霾，承認錯誤，勇於面對未來的挑戰，因為我們提供給他的機會挑戰相當嚴峻，您可以平靜下心來，一起看下面，他的轉變，好嗎？祝順心。」

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亞果遊艇切割宥勝。（翻攝自臉書）

沒想到，亞果突如其來大轉彎，今發布切割聲明，向大眾道歉，並稱亞果遊艇集團始終堅持社會責任的立場，對任何形式的違法行為零容忍，並正式取消活動。

但聲明公布沒多久，官方粉絲團卻無預警關閉，只能從其他網紅截圖處看到其聲明，聲明指出，「本公司與報名參與之個別民眾間並無任何合作關係，其自發推廣行為皆屬個人意願。然而，因對參賽者背景掌握不足，導致活動審查與規劃流程出現疏漏，亞果遊艇集團負起應有責任，正式宣布取消本次活動。」

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