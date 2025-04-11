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娛樂 最新消息

李珠珢簽韓職掀退粉潮！ 他揭「眾怒關鍵」：實在可笑

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢加盟富邦啦啦隊後話題不斷，昨（10日）韓國職棒LG雙子隊也宣布，李珠珢將加入應援行列，此舉掀起退粉潮。事實上，有不少韓籍啦啦隊女孩也是「兩地應援」，外界相當好奇為何只有李珠珢引起這麼大的風波？對此，有球迷分析關鍵原因，狠酸「實在有點可笑。

李珠珢簽韓職掀退粉潮。（資料照）李珠珢簽韓職掀退粉潮。（資料照）

李珠珢昨天在IG限時動態轉發「李珠珢台灣官方粉絲團」貼文，內容提及她未來將加入韓國職棒LG TWINS啦啦隊，持續在台韓二地應援及表演舞台發光。不料，該貼文底下有不少失望的球迷留言批評，「不拉近跟台灣的距離，有時風潮過就沒了，雖然能理解，還是有點桑心」、「看不懂，怎不在台灣好好經營事業，起跑點已經很高了，結果又跑去韓國簽啦啦隊約」，甚至有人揚言退粉。

外界相當好奇，中職有不少韓籍啦啦隊女孩是「兩地應援」，為何只有李珠珢遭到輿論撻伐？對此，有球迷在Threads分析關鍵原因，直言「富邦一開始就沒說清楚，全經紀約只限在台灣，就辦了珠珢記者會，韓國只是LG官網公開幾張珠珢加盟LG照片，兩相對比實在有點可笑」，獲得許多網友認同。不過，也有網友認為，富邦一開始在官網就有寫明是「台灣全經紀約」，不算是欺騙粉絲，希望大家不要對李珠珢過於苛刻。

相關新聞：李珠珢加盟韓職LG啦啦隊！富邦正面看待「兩地應援」

李珠珢事後也在IG限動用中文發文安撫球迷，「謝謝球迷們給我的愛與支持，也謝謝大家對於我想同時兼顧台灣與韓國工作的理解與包容。想要特別強調的是，兩邊的工作及應援場次都已經有妥善規劃與安排，並不會減少或影響原本的安排。希望4／25-27的悍將主場再次和大家見面。」

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