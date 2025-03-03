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館長接棒陳沂加入SWAG床戰？靠「一招」抑制生理反應

館長、陳沂2人稍早一同出席記者會。（記者王文麟攝）館長、陳沂2人稍早一同出席記者會。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅館長今宣布接棒陳沂加入成人平台SWAG直播行列，2人稍早一同出席記者會，館長說自己沒有要親自下海，僅會在女優旁直播，自認比較害羞、尺度低，且擔心看到火辣的女優、18禁畫面時，身體會不小心起反應。

館長今宣布接棒陳沂加入成人平台SWAG直播行列。（記者王文麟攝）館長今宣布接棒陳沂加入成人平台SWAG直播行列。（記者王文麟攝）

相關新聞：（影音）館長進軍SWAG 4場色色直播大放送

館長加入成人平台SWAG直播行列。（記者王文麟攝）館長加入成人平台SWAG直播行列。（記者王文麟攝）

加入SWAG的契機要從2年前說起，館長透露，當時有訪問過SWAG的老闆，認為在相較保守的台灣要發展成人片確實不易，所以前陣子接到邀約後就馬上答應，也說老婆不會擔心，「就是工作，內容合法且合理，酬勞部分必須保密。」並強調自己不會親自下去床戰，僅會在男女優一旁直播且空間會巧妙區隔，也希望自己害羞的模樣可以讓畫面襯托出反差感。

館長透露，加入SWAG的契機要從2年前說起。（記者王文麟攝）館長透露，加入SWAG的契機要從2年前說起。（記者王文麟攝）

館長說SWAG屆時會找很多清涼的女優與他合作，自己也會保持安全距離，「女優可以在我旁邊，我不會碰她，她可以碰我但頂多就是搭肩那種。」笑說擔心身體起反應是一定，所以當下會在心裡默念佛經，「心裡面有神，到哪都有神。」與女優合作直播是館長的初體驗，透露平常看成人片不分國籍、類型，只看女優的身材，「刷完一遍，看上了就會看。」

館長笑說擔心身體起反應是一定，所以當下會在心裡默念佛經。（記者王文麟攝）館長笑說擔心身體起反應是一定，所以當下會在心裡默念佛經。（記者王文麟攝）

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