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娛樂 音樂

F.I.R.回來了！宣布開唱加入2神秘成員 驚呆全網：都不認識

〔記者陽昕翰／台北報導〕F.I.R.飛兒樂團重新出發，歷經主唱詹雯婷、吉他手阿沁以及第二任主唱韓睿離團後，元老級成員僅剩下陳建寧，近日F.I.R宣布將在馬來西亞開唱，消息曝光立刻引起熱議，討論這兩位新團員到底是誰?

F.I.R.飛兒樂團宣布開唱，網友對於團員的身分感到好奇。（翻攝臉書）F.I.R.飛兒樂團宣布開唱，網友對於團員的身分感到好奇。（翻攝臉書）

F.I.R的初代主唱Faye在2018年宣布退團，改由中國歌手韓睿加入，與陳建寧、阿沁以「F.I.R 2.0」發片，期間韓睿卻承受了非常大的輿論攻擊。

陳建寧之後與Faye爆出官司糾紛，阿沁也在2024年2月宣布和飛兒樂團結束20年合作，加上韓睿也約滿默默離開，團內僅剩下陳建寧獨撐。

陳建寧（中）去年受訪就證實和「武渡羽」合作，並非正式成立「F.I.R.第三代」。（無限延伸提供）陳建寧（中）去年受訪就證實和「武渡羽」合作，並非正式成立「F.I.R.第三代」。（無限延伸提供）

如今F.I.R.重新出發，更在社群宣布「我們的愛」2025狂愛世界巡迴演唱會，下月在馬來西亞雲頂登場，消息曝光網友紛紛回應「請問這是什麼團體」、「都不認識」，對於兩位新成員的身分非常好奇。

其實，陳建寧去年接受本報訪問就透露，他開始帶著「武渡羽」主唱小羽以及吉他手小武繼續演出，希望回到當年創團精神，繼續拉拔年輕人，更提到這並非是「F.I.R.第三代」。

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