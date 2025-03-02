2AM性感求婚台粉！昶旻慘被虧「不是靠臉吃飯」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國美聲男團2AM今天（2日）在台北國際會議中心演出，相隔不到一年再度來台，成員們表示非常想念台灣的I AM（粉絲名），並親切打招呼：「今天是亞巡的最後一站，很高興來到台北，今天我們會把體力用完才回去！」

男團2AM今在台北國際會議中心演出，成員珍雲（左起）、趙權、昶旻、瑟雍。（D-SHOW提供）

2AM分享在台北的趣事，珍雲透露：「早上去了潮人必訪的咖啡館，親自感受台北的熱情。」趙權則笑說：「我們四個人一抵達台北就去運動、游泳、SPA，還逛了夜市，雖然彼此不想知道對方在做什麼，但還是會實況轉播分享。」瑟雍則自曝：「我超愛甜點，跑了六間甜點店吃個過癮，然後一覺睡了十個小時，現在狀態超好！」

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昶旻幽默表示：「我今天凌晨4點50分起床，5點50分開始跑步，跑到101前再跑回來，6點40分開始游泳…」結果被珍雲笑說這時間只有老人會這麼做，趙權也虧他：「是來參加奧運嗎？」

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昶旻數度被成員們嗆聲，當他滿頭汗、抱怨妝都花時，被成員嗆聲「反正他也不是靠臉吃飯的」，笑翻眾人。在演唱《Propose》之前，昶旻獻唱一段準備已久的《小幸運》，深情演出讓台粉開心不已，並自嘲：「看吧，就說歌手把歌唱好就好了。」趙權抽到的是性感姿態求婚，被成員笑說根本就是他的專長，趙權展現電臀性感求婚，掀起尖叫聲。

演唱會中，2AM獻唱多首經典金曲，包括《You Wouldn't Answer My Calls》、《Like Crazy》及《Like A Fool》、《Moment》等OST歌曲，深情嗓音讓現場觀眾沉浸於音樂之中。四人在唱到《Flower Road》時，寵粉的走進觀眾席，與I AM們近距離互動。趙權還特地換上原住民服飾，驚喜舉動引起全場尖叫。

他們還特別翻唱NewJeans的《Supernatural》、aespa的《Supernova》、DAY6的《Happy》以及ROSÉ的《APT.》，炒熱現場氣氛，更展現驚人的音樂駕馭能力。

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在下午進行福利彩排時，四人也幽默分享心得：「這場地最後面的門超高，跑一趟來回等於登山，今天應該不用額外做下肢運動了！」成員們也開玩笑表示：「唯一擔心的是spotlight會連續照兩小時，感覺我們會變很黑。」並且他們感謝I AM熱情準備的應援禮物，笑說：「有牛肉麵、小籠包、金門高粱，這麼多東西今天吃不完……不！我們一定會吃完！」值得一提的是，I AM為了這次演唱會準備了宣傳應援卡車，讓2AM相當驚喜：「如果這是在韓國，我們會很害羞，但因為是在台灣，所以覺得特別感謝！」

演唱會尾聲，2AM對I AM深情告白：「今天是巡演的最後一場，我們會用盡所有的力氣表演！」最終，他們以經典曲目《This Song》作為安可曲，感動全場。成員們向粉絲深深鞠躬：「感謝台灣I AM的支持，我們一定會再回來，帶給大家更多好音樂！」此次亞洲巡演圓滿落幕，但2AM表示未來將持續投入音樂創作，期待與粉絲再次相見。

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