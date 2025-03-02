（影）李浚赫收「台灣客製化」西裝超感動！緊抱懷裡：好珍貴

李浚赫主演《我的完美秘書》人氣爆棚，獲讚人帥心善。（Hami Video提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星李浚赫因主演韓劇《我的完美秘書》成為新一代國民老公，他日前受邀來台宣傳，獲上百名粉絲接機，讓他直呼：「沒想到台灣有這麼多人喜歡我，對我來說是非常珍貴的回憶。」

特別的是，李浚赫這次收到台灣知名永泰西服的林丕齡老師特別量身打造的一套客製化西裝，讓他感動的緊緊抱在懷裡，表示好珍貴，還說：「有機會想穿著它出席活動，真的很感謝！」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：陷入《問問星星吧》低收視陰霾！姜泰伍新劇1.7％慘淡開局

《我的完美秘書》雖已高收視完結，至今仍稱霸Hami Video影劇館戲劇類第一，李浚赫被問到劇中吻戲的題目時，害羞說：「在人多的地方拍吻戲時，真的壓力很大！」坦言在光化門這種公開場合下接吻難度加倍。

隨著《我的完美秘書》在台熱播，李浚赫人氣直線飆升，被問是否願意舉辦粉絲見面會時，他驚訝反問：「粉絲真的想要嗎？」隨後表示：「如果真的有很多人，我當然很想來和大家聊聊！」引爆粉絲期待。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法