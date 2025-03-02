朴寶劍太暖了 工作人員直呼：此生遇到最好的人

《青春紀錄》的工作人員在網路上對朴寶劍稱讚有加，認為他是真實的暖男。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星朴寶劍性格善良、純真，常給人一種鄰家大男孩的感覺，近日有聲稱是與他一起拍攝《青春紀錄》的工作人員在網路上寫出朴寶劍的7大暖行，還不斷說：「他是我這輩子遇到最好的人，我想他會繼續暖下去」。

與朴寶劍一起工作的人列出了兩人共同工作時朴寶劍的7大暖行。（翻攝自IG）

近日朴寶劍為了打片而上「國民MC」劉在錫主持的綜藝節目，除了節目內容收到熱烈迴響之外，節目評論區底下竟然也出現一則盛讚朴寶劍的留言。這位留言者說自己曾和朴寶劍一起在《青春紀錄》工作過，他說「朴寶劍會在假日獨自搭公車到工作場所、替現場的工作人員帶來披薩請大家吃，寶劍親切的與大家聊了3個小時，只要有朴寶劍演出的場景，他都會努力的揣摩、演繹自己演出的角色」不僅如此「寶劍也會記下大家想要喝的咖啡、替大家點飲料、餐點，每次工作結束要離開現場時，寶劍也會問有誰要跟他合照，甚至連錄一段影片他也會欣然答應。」

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朴寶劍會在自己的休假日搭公車到現場探望工作人員，還會請大家吃東西、幫忙點飲料。（翻攝自IG）

該名工作人員還說，有時候寄電子郵件給朴寶劍，就算裡面只有影片，沒有文字，朴寶劍也會回一封長長的信。印象最深刻的是朴寶劍在入伍的三天前還特地到現場跟劇組工作人員打招呼，就像是一個熱情的鄰家弟弟，「寶劍還有很多好處，我沒辦法一項一項寫下來，他真的是我一生中遇到最好的人，我也認為他會繼續善良下去，也希望寶劍一切都好，我會永遠真誠的支持他」。留言的尾聲，工作人員還俏皮的說，我常常看著餅乾罐，就會想起有個演員（朴寶劍）曾經眼巴巴的看著餅乾罐，然後問：我可以吃這個嗎？

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