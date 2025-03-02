畫面曝光！方大同生前「錄音突缺氧」…盡顯疲態急喊卡

方大同生前錄音時坦言因「缺氧」唱不了而中斷。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」方大同消失眾人眼前2年，實際上卻已力抗病魔5年之久，仍不幸於2月21日撒手人寰享年41歲。方大同去年推出新專輯《夢想家 The Dreamer》成了最後遺作，他當時也將錄音過程公開，途中卻因病「缺氧」唱不下去，如今畫面曝光令人感慨萬千。

方大同去年在錄製新專輯時曾分享一段自拍影片，他自述人在中國雲南的親戚家養病，同時也開心介紹剛搭建完成的臨時工作室，談到自己最愛的音樂時，滿臉的喜悅表露無遺，隨即在鏡頭前彈奏起新歌〈回留〉。

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不過，方大同當時的嗓音明顯沙啞，「因為我現在還沒有完全恢復，這首歌比較有些難度的，有時候我吃了咖喱，某一些區域聲音是可以發得出來…」但他不懈一遍又一遍的練唱，最終仍受病情影響打了個長哈欠，顯露出疲態地說：「缺氧！啊今天不唱了，今天唱不了，明天再試試看。」錄音就此暫停，如今畫面曝光令人大感唏噓。

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事實上，方大同生前健康狀況屢次亮起紅燈，早於2010年就曾因罹患俗稱爆肺的自發性氣胸導致體質虛弱，當時也因必須長期配合治療而多次進出醫院，後續身體狀況一直不盡理想，如今證實病逝讓眾人不捨，也為華語音樂圈痛失英才而感到惋惜。

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