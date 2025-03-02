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方大同早知是最後一張專輯？ 網看「1符號、揮別動作」淚崩了

方大同遺作《夢想家The Dreamer》封面引起粉絲聯想。（資料照、翻攝自IG）方大同遺作《夢想家The Dreamer》封面引起粉絲聯想。（資料照、翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王方大同不幸於2月21日病逝，享年41歲去（2024）年發行的專輯《夢想家The Dreamer》成了遺作，有粉絲購買該張專輯，發現上面印有「2024-」的符號，認為方大同想表達音樂是永恆的，且封面的插畫人物看似向歌迷揮手道別，讓網友看後感嘆，方大同一定知道這是自己最後一張專輯。

方大同遺作《夢想家The Dreamer》印有「2024-∞」符號。（翻攝自Threads）方大同遺作《夢想家The Dreamer》印有「2024-∞」符號。（翻攝自Threads）

熱愛音樂的方大同，在調養身體的日子裡，腦中一直有創作靈感湧現，去年以宅錄方式，拖著病體在狀態好的時間，錄製完成這張新專輯。有粉絲發現上面印有「2024-」的符號，認為方大同想向大家述說，「他的音樂是永恆的」，也有人點出專輯封面的插畫人物將單手舉起，彷彿是在向眾人揮別。

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貼文一出，立刻引起大批粉絲共鳴，紛紛留言抒發心情，「冥冥之中他可能已經為我們作了預告了吧」、「本來以為封面是在招手，沒想到是道別」、「無限∞即永恆」。

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