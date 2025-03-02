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送別方大同！陶喆哽咽唱出5字 全場萬人噴淚

陶喆與觀眾互動。（偉大文化提供）陶喆與觀眾互動。（偉大文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陶喆相隔22年踏上紅館，老婆Penny 、陶媽媽王復蓉、岳父江爸爸都飛來支持，香港對於陶喆也極具意義，因為這是他人生首次演唱會「Soul Power」22年前的首站，他也在台上詮釋方大同經典歌〈愛愛愛〉，哽咽唱出「你永遠都在」，氣氛催淚。

陶喆世界巡演「Soul Power II」3月1日、2日來到香港站，昨晚他身穿黑色流蘇皮衣勁裝，從中央舞台緩緩升起飆唱〈愛是個什麼東西〉、〈小鎮姑娘〉點燃上萬名粉絲熱情。

陶喆緬懷方大同。（偉大文化提供）陶喆緬懷方大同。（偉大文化提供）

陶喆開心與大家話家常：「香港你好不好？太開心了，我等了22年說這句話，因為在22年前我還是年輕小伙子，那時候你們可能還沒出生，只是一個念頭，那時候Soul Power就誕生了，很多問為什麼叫Soul Power，因為那時候我長得不帥、也沒有帥的衣服、也沒有很美的舞者，所以我要叫Soul Power！我沒想過22年之後，能站在紅館跟大家分享Soul Power II

對香港陶喆有特別情感，這是他的出生地也帶給他許多回憶，獻唱〈流沙〉、〈沙灘〉、〈天天〉、〈愛很簡單〉、〈寂寞的季節〉、〈蝴蝶〉讓全場聽得陶醉，歌迷們聲聲呼喚的〈宮保雞丁 〉更是巡迴至今以來首次演唱，成為香港彩蛋的驚喜歌曲。

陶喆再度站上紅館。（偉大文化提供）陶喆再度站上紅館。（偉大文化提供）

方大同突傳逝世，兩人過往惺惺相惜，方大同去年曾表示想來現場觀看演唱會，陶喆當時在社群邀請：「謝謝大同，祝身體健康，期待你的演唱會，也歡迎來Soul PowerII。」昨天得知消息後陶喆相當不捨，臨時決定要更動演出內容，主動提出希望在這個夜晚用歌聲來緬懷。

他難掩悲傷表情，感性說：「就像流沙一樣，生命往往也是留不住的，我們得知了一位優秀的音樂人離開了我們，方大同。相信對很多人來講這是一個很悲傷的消息，我們有兩位樂手都跟他合作多年，我雖然跟大同沒有很熟，但是他的音樂給了我很多力量、溫暖，很多的感動。在這裡可不可以大家允許我給方大同致敬，表達對他的思念。謝謝大同帶我們這麼多的溫暖、這麼多的愛。」

陶喆香港開唱。（偉大文化提供）陶喆香港開唱。（偉大文化提供）

接著熟悉前奏一下，陶喆深情詮釋方大同經典歌〈愛愛愛〉，不僅用歌聲作為追憶，最後一句歌詞更獻出真摯話語，把歌詞改編成「我愛故我在、你永遠都在」，舞台視訊也同時浮現出這五個字悼念，現場氣氛相當感傷，陶喆唱得哽咽、全場觀眾也紛紛沈浸在這首旋律裡回憶，更有不少粉絲當場難過落下淚來。

香港站演唱會最大亮點出現在尾聲轉場影片時，正當全場觀眾都在不經意的時候，舞台視訊與音樂忽然播出〈Stupid Pop Song〉長達一分多鐘的暴雷搶先聽，歌詞大大地被播映，讓早已對新專輯敲破碗的粉絲們超級雀躍，盡情地嘶吼尖叫，這次新歌音檔的在毫無預警下釋出，讓粉絲猜測新專輯誕生之日應該就快來了。擁有圈內好人緣，首日演出台下坐著張艾嘉…等星友觀看，今晚（2日）將繼續展開香港站第二場演出。

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