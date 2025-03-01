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BL劇男星遭「窒息式的愛」越來越多傷 吐露心聲：有點後悔

BL劇男星遭「窒息式的愛」越來越多傷 吐露心聲：有點後悔張哲偉（左起）、陳峻廷、洪言翔、羅章恩今參與BL影集《全面管控》粉絲見面會。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩及該劇總監製蔡妃喬今參與BL影集《全面管控》粉絲見面會，與超過200位粉絲搶先觀看最終回及幕後花絮。陳峻廷表示終於劃下完美的句點，可以參與這次的製作非常開心，但也隨即爆料：「拍攝前期我很放心把自己交給哲偉，但到中間開始有點小後悔，因為我發現身上的傷越來越多，我好像太安心了。」面對自己表現出窒息式的愛，張哲偉則笑著道歉。

較少戲劇經驗的羅章恩則表示，很珍惜這次的演出機會，更透露劇中的搭擋洪言翔，是他在片場的定心丸，只要有洪言翔在就很能夠快速適應陌生的環境，可以放心地做自己。

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現場也兌現了演員們與粉絲承諾的秒殺福利「全面三吹一」，由肌肉擔當張哲偉換上劇中陳峻廷穿過的襯衫，大方解開下排鈕釦，不吝嗇與粉絲分享好身材。活動隔日正好是洪言翔的生日，演員們也端出蛋糕為他慶生，與粉絲一同歡唱生日快樂歌，留下美好的回憶。

在全球多個平台上架的《全面管控》自播出後在日本久居台灣BL冠軍，最讓粉絲津津樂道的「恆極宇宙世界觀」也帶動上一系列《恆久定律》的觀看點閱成長，恆人系列被粉絲瘋狂敲碗再拍。

為了感謝VBL粉絲的熱情支持，《全面管控》寵粉無極限，即將於3月23日舉辦粉絲見面會，票券3/2中午12點起於KKTIX售票系統全面販售，福利包括全場皆享有會後擊掌歡送HI-TOUCH、專場明信片，以及Video Call、4:1合照、專場寫真冊、親簽拍立得、演員親繪T恤抽選等。

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