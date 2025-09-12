晴時多雲

娛樂 最新消息

（獨家 圖輯）姜育恆670坪麻六甲豪華別墅大公開！

姜育恆（前排左４）新居落成，特別邀友人苗秀麗（前排左５）、卜人美（前排左３）前往聚會。（苗姐提供）姜育恆（前排左４）新居落成，特別邀友人苗秀麗（前排左５）、卜人美（前排左３）前往聚會。（苗姐提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕「永遠的情歌王子」姜育恆在馬來西亞麻六甲的「豪華別墅」曝光了！熱愛打高爾夫球的姜育恆在麻六甲高爾夫球場旁買了一棟佔地670坪的豪華別墅，兩個月前剛蓋好，一直在舉辦巡迴演唱會的他，最近趁著上海和威海演唱會中間的空檔，特別約了開麗娛樂董事長也是最早的經紀人「苗姐」苗秀麗，和媒體友人卜人美、韓德美一起到他麻六甲的新居聚會。

姜育恆（左）和經紀人「苗姐」苗秀麗有幾十年的交情。（苗姐提供）姜育恆（左）和經紀人「苗姐」苗秀麗有幾十年的交情。（苗姐提供）

姜育恆在麻六甲買了一棟豪華別墅，新屋剛落成。（苗姐提供）姜育恆在麻六甲買了一棟豪華別墅，新屋剛落成。（苗姐提供）

姜育恆麻六甲豪華別墅的會客室一角。（苗姐提供）姜育恆麻六甲豪華別墅的會客室一角。（苗姐提供）

先前姜育恆只告訴苗姐等友人他在麻六甲買了一棟別墅，邀請友人來他麻六甲的新家看看，苗姐跟卜人美等友人到了麻六甲才知道姜育恆的別墅有多豪華，佔地670坪的豪華別墅有游泳池、私人花園、交誼廳，因為鄰近高爾夫球場，家裡還有高爾夫球車，從家裡坐著高爾夫球車就可以直達球場打球。

姜育恆在麻六甲的豪華別墅還有高爾夫球車。（苗姐提供）姜育恆在麻六甲的豪華別墅還有高爾夫球車。（苗姐提供）

姜育恆好客，餐桌可以容納20人。（苗姐提供）姜育恆好客，餐桌可以容納20人。（苗姐提供）

姜育恆個性重情重義，喜歡交朋友，這些年因為愛打高爾夫球，認識了很多演藝圈以外的朋友，他曾經在台北小巨蛋的演唱會上找球友一起上台高歌，分享站上小巨蛋的喜悅，他因為喜歡麻六甲的氣候環境，相中麻六甲高爾夫球場旁的別墅，也特別找了愛打高爾夫球的朋友一起來這個別墅區買房子，隨時可以呼朋友引伴下場打球。

姜育恆在麻六甲豪華別墅的玄關擺設充滿巧思。（苗姐提供）姜育恆在麻六甲豪華別墅的玄關擺設充滿巧思。（苗姐提供）

姜育恆在麻六甲豪華別墅的客廳十分氣派。（苗姐提供）姜育恆在麻六甲豪華別墅的客廳十分氣派。（苗姐提供）

姜育恆多年前便（左）授封「拿督威拉」。（苗姐提供）姜育恆多年前便（左）授封「拿督威拉」。（苗姐提供）

姜育恆在麻六甲的別墅除了硬體設備豪華，讓友人不斷發出讚歎聲之外，樓梯的音符設計和客廳牆上掛著一張他授封「拿督威拉」的照片，更是特別顯眼。因為這張照片，大家才知道原來姜育恆在「情歌王子」的歌手身份之外，還獲頒「拿督威拉」的榮譽頭銜。

「情歌王子」姜育恆豪華別墅的樓梯還設計了音符。（苗姐提供）「情歌王子」姜育恆豪華別墅的樓梯還設計了音符。（苗姐提供）

「情歌王子」姜育恆豪華別墅的樓梯還設計了音符。（苗姐提供）「情歌王子」姜育恆豪華別墅的樓梯還設計了音符。（苗姐提供）

新居落成，難得友人齊聚麻六甲，姜育恆也親自下廚做了韓式炸醬麵給大家吃，讓友人直呼能吃到「姜大㕑」做的道地韓國炸醬麵真是難得，一致誇讚姜育恆不但歌唱得好、球打的好，更懂得享受生活，是讓人羨慕的人生勝利組。

