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娛樂 最新消息

張哲偉黏陳峻廷喊回家過年 年菜竟端「甕仔雞」上桌

〔記者傅茗渝／台北報導〕農曆新年到，三立電視、日本SPO Entertainment Inc.及愛貝克思共同出品原創都會BL劇集《全面管控》演員張哲偉與陳峻廷也暫停宣傳工作，張哲偉表示每年過年都會回鄉下跟家人、爺爺奶奶們一起過，但爺爺在去年走了，所以今年最重要的就是回去陪奶奶。陳峻廷也是會回去陪家人，但過年因為大家都放假，兩人其實有安排兩個人一起的小行程，預計會去找間廟拜拜、求籤之類的。

（左）張哲偉、陳峻廷暫停宣傳過好年。（三立提供）（左）張哲偉、陳峻廷暫停宣傳過好年。（三立提供）

而面對過年給紅包，張哲偉與陳峻廷兩人很有默契地一起笑回：「爸媽都應該不缺錢吧！」但張哲偉每年都會包，每年都期許、給自己壓力，因為是對家人的心意，每年包的數字會越來越大，都要雙數不能單數，所以跳一個級距就必須要再增加。

而陳峻廷嘴上說家人不缺錢，但他通常還是會給吉祥數字的紅包，「我覺得金額不是重點，重點是心意以及氛圍，還有傳達好運。」張哲偉每次過年我會特別買那種比較厚實的紅包袋，因為它可以放很久，家中的傳統是紅包幾乎不會用，會留著很久，所以每一年我都會寫上日期，彼此的紅包都會留著。

雖然時代在變，但陳峻廷家除夕一定要家族成員全都到，一起吃團圓飯，初二一定會回娘家，這兩個是他每一年都必做的行程，張哲偉聽到後開玩笑說：「那今年變成我要跟你回娘家了！」

（左）張哲偉甜喊要跟陳峻廷回家過年。（三立提供）（左）張哲偉甜喊要跟陳峻廷回家過年。（三立提供）

張哲偉說每次回鄉下過年，以前爺爺身體還好的時候，都會一起做甕仔雞，家裡有個籠子可以做，但近幾年都是他在做，變成家裡延續傳統，代替爺爺做甕仔雞的人，陳峻廷笑說在他的認知中，張哲偉的西餐做得很好，特別是藍帶雞排很好吃，「但我不知道他做中式也那麼厲害。」張哲偉也捧陳峻廷，說：「但我必須說峻廷的家常菜很厲害，我還知道他很厲害的是紅燒魚，可能他家裡開餐廳有關。」

面對新一年的希望，工作狂的陳峻廷希望工作永遠不會停，不論是團體還是CP或是主持。張哲偉在新的一年也希望不管是戲劇、歌唱或是主持方面，兩人都可以越來越往上坡走，在未來也可以一起合作更多舞台的方面，尤其自己對歌唱是不在行的，所以這就要請教「偶像學長」陳峻廷了。

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