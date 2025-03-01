方大同上月過世！賈靜雯哀悼：不只是歌手「也陪伴我女兒」

方大同在上月病逝，賈靜雯難過發文寫道：「我心目中的你不只是歌手，也是陪伴我女兒的好作者。」（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金曲歌王方大同在上月病逝，享年41歲，消息曝光震驚各界，不少藝人也是她的粉絲，雙金影后賈靜雯透露，女兒是方大同創作繪本《艾美夢遊》系列童書的粉絲，她難過寫下：「我心目中的你不只是歌手，也是陪伴我女兒的好作者，謝謝...艾美夢遊去了。」

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她所提到的《艾美夢遊》是方大同創作的兒童圖書，他原本希望花10年，每年出一套書協助兒童教育，但疑因生病緣故最後只出了4冊就沒能繼續下去。

賈靜雯po出方大同創作繪本《艾美夢遊》黑白照悼念。（翻攝自IG）

方大同的母親從事兒童教育工作，方大同受到影響，希望推廣母親在兒童教育上的3Q（IQ、EQ、VQ）理念，預計每年推出一套書籍，為期10年，並為每本書創作一首專屬歌曲。書中的小女生「艾美」，創作靈感來自方大同住在美國的親戚所領養的小女孩，艾美每晚會做不同夢、去不同地方、體驗不同旅程，方大同希望這本書能夠激發小朋友們對世界的好奇心與想像力，也藉由艾美展現出來的特質，讓小朋友們更有同理心和社會服務精神。

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方大同過去曾表示，自己為了出書而花了4年時間準備，故事的概念、方向，乃至於每張圖要如何呈現，他親力親為參與每個環節，「我只差沒自己跳下去畫畫！其實這個作品就像作專輯一樣，慢慢地勾勒成型，其實很有趣，也很享受整個參與的過程。」

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