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永別了！方大同病逝享年41歲 今辦告別式遺言曝光令人噴淚

方大同留下最後的話語。（翻攝微博）方大同留下最後的話語。（翻攝微博）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王方大同在上月病逝，享年41歲，消息曝光震驚各界，傳出家屬今天舉辦了悼念儀式，現場也公開了方大同生前最後的話語，是與親友及粉絲最後的告別。

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據傳家屬今天舉辦了告別式，現場曝光的手卡，也公布了方大同留下最後的話語，他表示：「時間不等人，隨著年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅致得體的態度去走完生命之路。」

方大同去年推出了專輯《夢想家》。（Hit Fm提供）方大同去年推出了專輯《夢想家》。（Hit Fm提供）

方大同去年10月推出的專輯《夢想家》成了遺作，他最後也留下祝福，「祝你在未來的日子裡，繼續懷抱夢想，持續努力，成長進化，在人生的每個階段充分發揮自己的潛能。」真摯的手卡內容曝光後，讓許多粉絲都看到噴淚。

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方大同告別手卡內容：

時間不等人，隨著年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅致得體的態度去走完生命之路。

在我人生中的這個特別時刻，萬事停滯不前,給予了我充分的時間去反思過去、認真思考眼前的一切，並幻想未來。

《夢想家》（The Dream Catcher）這個名字象徵著，即使面對疾病和人生的種種挑戰，我依然在這裡，充滿了創造的意境和滿懷的夢想。

祝你在未來的日子里，繼續懷抱夢想，持續努力，成長進化，在人生的每個階段充分發揮自己的潛能。

—大同

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