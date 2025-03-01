方大同抗病5年逝世！生前最後專訪鬆口：挺難熬的

方大同去年發行的專輯成了遺作。（資料照，Hit Fm提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕才華洋溢的金曲歌王方大同英年早逝，消息今天曝光震驚各界，去年10月他發行的專輯《夢想家》成遺作，當時發片接受網紅周楊的節目訪談，還提到等到身體康復後，希望可以舉辦巡迴演唱會，如今卻成了遺憾。

方大同在上月21日早晨離世，經紀公司低調沒有透露病逝原因，去年10月方大同難得受訪，也鬆口身體狀況。

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方大同透露，他是在2021年初開始生病，當時也碰上了全球疫情發生，不得不暫停工作，「但是我沒有刻意要消失，只是說那段時間，甚至現在也是在康復之中，比那時候要好了很多了。」

熱愛音樂的方大同表示，生病並沒有影響他的聲音，而是影響到了他呼吸的機能，坦言有段時間根本無法唱歌，「挺難熬的那段時間，可是我還有音樂夢想。」

最終方大同在生病期間，持續創作完成了新專輯《夢想家》，只是暫時沒有辦法參加音樂節或是舉辦演唱會等過於消耗體力的活動，「發片，還不會出來唱歌。」周楊也在節目上透露，當時方大同的身體尚未恢復，包括訪問錄製到一半，方大同都需要去處理嗓子及喉嚨的狀況。

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