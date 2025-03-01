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方大同抗病5年辭世...生前最後貼文「祝歌迷身體健康」

方大同不敵病魔辭世。（翻攝自臉書）方大同不敵病魔辭世。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」方大同抗病長達5年之久，如今證實辭世噩耗格外令人唏噓，而生前最後一篇社群發文則停留在上月，當時他以英文祝賀歌迷農曆新年快樂，不忘提醒歌迷收聽自己的新作，不料事隔不到一個月，就傳出病逝消息，也讓不少歌迷痛心。

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方大同最後一次公開發文是在上月13日，當時他以英文表示：「在這裡補上遲來的農曆新年祝福！祝大家身體健康、萬事如意！也別忘了去YouTube看看最新的音樂錄影帶《那沙漠裡的水 Oasis》，由導演3dwich執導！非常感謝他構思了各種有趣的小巧思和細節，打造出這麼可愛的作品。」

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事實上，方大同健康狀況屢次亮起紅燈，早在2010年就曾因罹俗稱爆肺的自發性氣胸，當時他體質虛弱，需長期配合治療而多次進出醫院，後續身體狀況一直不盡理想，直至去年10月才推出最新專輯《夢想家 The Dreamer》，如今證實病逝讓眾人不捨，也為華語音樂圈痛失一位才子感到惋惜。

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