方大同病逝前8天公開新曲 網淚崩：謝謝你最後一刻仍努力創作

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「金曲歌王」方大同抗病長達5年，過去曾多次氣胸復發，身體暴瘦一大圈，也因此消失在眾人眼前長達2年之久，直至去（2024）年才再度發表新專輯，且到今年2月13日還在社群發表新歌，沒想到8天後，竟傳出病逝噩耗，令歌迷相當不捨，湧入新歌MV留言抒發心情。

方大同今（1）日被證實病逝。（資料照）

方大同2月13日還在臉書撰文，向粉絲祝賀農曆新年，「祝大家身體健康、事業有成！」提醒粉絲記得去YT觀看〈那沙漠裡的水〉MV，並感謝導演提出各種想法和細節，製作如此可愛的影片。

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方大同2月13日發文提醒粉絲觀看新歌MV。（翻攝自臉書）

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由此可知，方大同雖然未公開露面，但仍不斷創作。針對新歌，他說，「歌名不期然溜進了我的腦袋，有點不尋常，又有點神秘。從那裡開始，歌詞自然而然地就出來了。」不料，這成為他在社群平台上的最後一首歌。

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方大同離世的噩耗曝光後，不少歌迷感到相當悲痛，紛紛湧入〈那沙漠裡的水〉影片留言，「謝謝你到最後一刻，依然努力創作，為我們留下了最後的禮物，安息」、「R.I.P 謝謝你帶來那麼多美妙動聽的歌曲」、「方大同，一路好走。你的音樂曾陪伴我們度過無數個夜晚，填補了內心的空缺，溫暖了我們的青春與回憶。你用靈魂唱出愛、信仰與夢想，你的旋律將永遠迴盪在人們心中。」

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