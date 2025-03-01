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娛樂 最新消息

韓啦啦隊女神全恩菲突喊「好想快點去台灣」 網瘋猜加入這隊

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年越來越多韓籍啦啦隊女孩們來台發展，「AI女神」李珠珢日前宣布加盟富邦悍將啦啦隊，樂天桃猿也官宣第一位外援名單「啦啦隊女王」廉世彬，讓台灣粉絲又驚又喜！值得注意的是，原先最被看好會進軍中職的全恩菲，昨（2月28日）突在社群喊話：「好想快點去台灣！」引起外界好奇未來動向。

全恩菲於社群喊話，想快點來台灣。（翻攝自IG、Threads）全恩菲於社群喊話，想快點來台灣。（翻攝自IG、Threads）

全恩菲昨天在社群PO出兩張應援側拍照，賣萌嘟嘴模樣融化大批粉絲的心。值得關注的是，她以中文寫下，「好想快點去台灣」，引起外界揣測來台發展的可能性。此外，「樂天女孩」陸筱晴在留言區回應「快來」，被網友聯想全恩菲若是來台灣，可能會加盟樂天桃猿。

相關新聞：韓籍啦啦隊女神全恩菲也加盟來台？IG發文1句話引瘋猜

事實上，全恩菲先前就傳出將加盟中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，對此，PS女孩經紀人僅回應，「陣容會以記者會公佈為主。」

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