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氣象主播改行拍AV 15年芭蕾舞底子挑戰極限

日本甜美系主播白森胡桃轉行當AV女優。（翻攝自X）日本甜美系主播白森胡桃轉行當AV女優。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本甜美系主播白森胡桃雖然身高僅158公分，但胸圍卻是傲人的C罩杯，加上她練習古典芭蕾舞15年，身體柔軟度驚人。近日她宣布不當氣象主播，改行當AV女優，讓許多老司機都期待她是否能靠柔軟的身體完成各式「不可能的任務」。

白森胡桃原名本城姬花，是一名寫真女星兼直播主。（翻攝自X）白森胡桃原名本城姬花，是一名寫真女星兼直播主。（翻攝自X）

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白森胡桃練了15年的古典芭蕾，因此身體柔軟度極佳。（翻攝自X）白森胡桃練了15年的古典芭蕾，因此身體柔軟度極佳。（翻攝自X）

在AV片商提供的劇照當中，柔軟度可是白森胡桃的一大賣點，有她身穿白色緊身衣挑戰各式各樣姿勢。長期練習舞蹈也讓白森胡桃的曲線優美，葫蘆形的S曲獻，散發出誘人魅力。

白森胡桃原本直播的尺度就很大，很多人都期待她成為AV女優。（翻攝自X）白森胡桃原本直播的尺度就很大，很多人都期待她成為AV女優。（翻攝自X）

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很多人覺得白森胡桃看起來很臉熟，但並非因為她的氣象主播身分，而是她原名「本城姬花」，是位寫真女星兼直播主，她先前的直播尺度就很大，出道成為AV女優一點也不令人意外，最吸引老司機們的是白森胡桃最喜歡被銬住，因為她是個「抖M（被虐狂）」，更令人血脈賁張。

白森胡桃另一個大賣點就是她是個「抖M」。（翻攝自X）白森胡桃另一個大賣點就是她是個「抖M」。（翻攝自X）

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