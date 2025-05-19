李珠珢遭爆出席活動 經紀公司「開價120萬」嚇退廠商

李珠珢遭爆出席費高達120萬元。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢來台後，人氣水漲船高，陸續拿下不少代言、廣告，今（19）就傳出有廠商想找李珠珢出席活動，但經紀公司竟開出120萬天價出席費，嚇跑廠商。

據《鏡週刊》報導，李珠珢今年1月與富邦簽下在台灣的經紀約不久後，馬上就有廠商主動接洽經紀公司，希望邀請她出席活動，未料對方竟開出120萬的出席費，因此打消合作念頭。有知情人士猜測，李珠珢因為在台韓兩地應援，只有工作時才會來台灣，因此需特地安排搭機與住宿，才會開出高價。

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業界人士指出，啦啦隊女孩出席活動分為大、中、小咖等級，知名度較高的籃籃、峮峮、巫苡萱等人，平均一場活動的出席費約10萬元，中間等級為6萬至10萬，而新人或知名度沒那麼高的女孩則在3萬至6萬之間。先前林襄曾爆出一場活動30萬元的價格，成為本土啦啦隊之冠，李多慧來台後以50萬的價位超車，這次李珠珢遭爆開出120萬天價再創紀錄，足足是台灣啦啦隊女孩的10倍之多。

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