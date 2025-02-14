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韓籍啦啦隊女神全恩菲也加盟來台？IG發文1句話引瘋猜

全恩菲是13位南韓啦啦隊女孩「Classic Star」的成員之一。（翻攝自IG）全恩菲是13位南韓啦啦隊女孩「Classic Star」的成員之一。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年越來越多韓籍啦啦隊女孩們來台發展，日前「AI女神」李珠珢才宣布加盟富邦悍將啦啦隊，如今又傳出韓籍啦啦隊員全恩菲將加盟中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，對此官方也回應了。

全恩菲PO引起粉絲遐想。（翻攝自IG）全恩菲PO引起粉絲遐想。（翻攝自IG）

PS女孩盈瑩日前在IG開心分享全恩菲追蹤她的消息，在限時動態發文嗨喊「我是被大家的女神追蹤嗎？」隨後全恩菲也轉發盈瑩的限動，並用中文寫下「來到我的INSTAGRAM的臺灣，朋友們都很可愛！想快一點一起應援，我想你」。

不過引起遐想的是，盈瑩並不在本次台灣應援團「CT Amaze」女孩的陣容中，而恩菲卻在文中提及「想快一點一起應援」，令不少粉絲猜測是否加盟來台。對此，據《三立新聞網》報導，PS女孩經紀人僅回應「陣容會以記者會公佈為主」。

事實上，全恩菲在2019年曾以偶像女團出道，2020年團體解散後轉往啦啦隊發展，曾短暫在起亞虎隊應援，是這次WBC資格賽13位受邀應援的南韓啦啦隊員之一，將於2月21到25日每日午場賽事帶來精彩的中場演出，晚場台灣隊賽事時，她們也將與CT Amaze共同登場應援。

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