金哈克曼在9天前就已喪命！檢驗報告恐要等3個月

奧斯卡影帝金哈克曼和妻子、愛犬陳屍住處，經檢驗後確認非一氧化碳中毒，而且金哈克曼應是在9天前就已喪命。（美聯社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕95歲奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman），於新墨西哥州當地時間2月26日驚傳死訊，他和64歲鋼琴家妻子貝琪荒川、愛犬陳屍於該州住處，目前已排除一氧化碳中毒，並確認金哈克曼應是在9天前就已喪命。

據《路透》報導，新墨西哥州聖塔菲郡（Santa Fe County）警長門多薩（Adan Mendoza）表示，金哈克曼的心臟節律器（心臟起搏器）是在2月17日停止發出訊息，可以肯定那是他生命的最後一天。

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門多薩說，金哈克曼所居住的社區有門禁管控，2月26日當天是管理員透過窗戶看到金哈克曼夫婦倒地不起，連忙撥打電話報案。門多薩透露，警方入內後發現金哈克曼陳屍廚房，妻子貝琪荒川和狗狗則倒臥在浴室，浴室櫃子上有打開的不明藥瓶並且散落著藥丸。

門多薩指出，金哈克曼與太太似乎都是突然倒地，身上沒有任何鈍器傷害，用來讓愛犬進出房子的後門當時呈半開狀況，不過從現場跡象來看已排除謀殺的可能性，也確認不是一氧化碳中毒。

門多薩表示，當局將針對浴室內的藥丸和屋內其他藥物進行檢驗，可能需要3個月的時間才能得到報告。據了解，金哈克曼和妻子從1980年代以來就常住聖塔菲，並活躍於當地的藝術圈和烹飪界，近年來由於金哈克曼的健康狀況越來越差，2人就很少出現在公眾面前了。

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