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鬼鬼加碼公開「懷孕私照」！掀衣露出渾圓大肚狀態美翻

鬼鬼今年1月無預警宣布升格當媽。（翻攝自IG）鬼鬼今年1月無預警宣布升格當媽。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲女星「鬼鬼」吳映潔今年1月無預警宣布誕下1女，大方曬出孕肚照及寶寶腳ㄚ特寫，今（28）再度分享未公開的孕期照片，絕美狀態曝光。

鬼鬼加碼公開孕肚照。（翻攝自IG）鬼鬼加碼公開孕肚照。（翻攝自IG）

鬼鬼在IG限時動態曬出私藏的孕婦寫真照，可見她身穿淡藍色套裝站在眾人中間，將上衣掀起露出渾圓大肚，身邊一群人則是將手指一起指向她的肚子，鬼鬼露出幸福甜美燦笑，即使懷孕四肢依舊纖細，狀態完美。

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事實上，鬼鬼在今年1月無預警宣布自己升格當媽，曬出孕肚照以及女兒的腳ㄚ，感性發文寫下，「好好感謝自己的勇氣，好好變成一個更勇敢的角色，好好愛妳，好好努力以後的生活，為了我們。」公開完產女消息後，鬼鬼也火速開工，不時透過社群分享近況，日前才吐露煩惱直呼，「還有一些多餘的重量在身上」，儘管還沒達到理想體重，但她仍找到值得開心的事，「就是內內長大了」。

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