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娛樂 最新消息

昔與鬼鬼傳緋聞！禾浩辰遭疑是生父 苗可麗驚呼：射程很遠耶

蔡凡熙（左起）、胡宇威、苗可麗、蔡昌憲、禾浩辰出席《我們這一攤2》首播記者會。（記者陳奕全攝）蔡凡熙（左起）、胡宇威、苗可麗、蔡昌憲、禾浩辰出席《我們這一攤2》首播記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星「鬼鬼」吳映潔今年1月宣布成為新手媽媽，未婚生女消息一出，各界都在猜測孩子的爸究竟是誰？不過鬼鬼並未鬆口，而過去曾和鬼鬼傳過緋聞的禾浩辰之前被猜測為生父，今（26）日禾浩辰與苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、蔡凡熙出席《我們這一攤2》首播記者會，被問及此事也做出回應。

禾浩辰被猜測為鬼鬼孩子的生父。（記者陳奕全攝）禾浩辰被猜測為鬼鬼孩子的生父。（記者陳奕全攝）

禾浩辰（左）昔與鬼鬼傳緋聞。（資料照）禾浩辰（左）昔與鬼鬼傳緋聞。（資料照）

禾浩辰除了否認生父為他外，也說是看到新聞才知道，跟大家一樣嚇到，已經有好一陣子沒有和鬼鬼聯絡，有趣的是，一旁的苗可麗聽到後驚呼：「你射程很遠耶，怎麼會跟你有關係」，幽默回應引起現場爆笑，至於鬼鬼生父究竟為何人眾人未再打聽，蔡昌憲也在一旁緩頰表示：「我也蠻好奇的，但不敢問哈哈。」

苗可麗幽默回應引起現場爆笑。（記者陳奕全攝）苗可麗幽默回應引起現場爆笑。（記者陳奕全攝）

禾浩辰被猜測為鬼鬼孩子的生父。（記者陳奕全攝）禾浩辰被猜測為鬼鬼孩子的生父。（記者陳奕全攝）

《我們這一攤2》將於3/1（六）起每週六晚間10點，於三立台灣台首播，華視主頻於 3/8起每週六晚上8點播出，馬來西亞八度空間頻道 3/15起每週六晚上9點播出。

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