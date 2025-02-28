ADOR給NewJeans「最後的警告」 韓網怒：佔用社會資源

NewJeans與母公司ADOR爭端不斷。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團NewJeans，自行宣布改團名後叫「NJZ」，成員們與母公司ADOR的對峙尚未結束，讓韓國網友無奈表示：「爭議吵那麼久都還沒結束，甚至一直有新的事件出現，感覺一直在惹事生非」、「看多了真的很煩，明明國家更多需要注重的事情，為什麼要一天到晚佔用國家資源」。

原公司ADOR今（28）日再度對外發聲，「NewJeans近期種種行為已嚴重違反與我司合約，並且屢勸不聽，在公司的立場合約依然有效，對此，NewJeans不但無視，還多次違約，因此，我司給予『最後的警告』，希望成員可以在法律結果出爐前，坐下和公司好好對話，並且我司強力要求NewJeans停止用新帳號發文、暫停未規範在合約中的所有演藝活動。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：Lisa曾被私生飯闖入家中 坦言：很不安、我害怕獨處

對此，韓網批評聲不斷，表示希望兩方可以安靜地等待結果，私下解決，不要讓這些演藝圈的爭端，持續佔用社會資源，國家有更重要的事件需要關注。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法