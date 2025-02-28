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Lisa曾被私生飯闖入家中 坦言：很不安、我害怕獨處

Lisa出個人專輯後大獲好評。（翻攝自IG）Lisa出個人專輯後大獲好評。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPINK泰籍成員Lisa事業蒸蒸日上，在出個人專輯後大獲好評，相較於以往隊內的風格，Lisa單飛後不受侷限，更能向粉絲展現自己的全新樣貌。近日，Lisa在一個訪問中自爆，訴說自己曾遭私生飯闖進家中，現在回想起來依舊膽戰心驚。

Lisa在訪問中訴說自己曾遭私生飯闖進家中。（翻攝自微博）Lisa在訪問中訴說自己曾遭私生飯闖進家中。（翻攝自微博）

Lisa有段時間不敢一個人獨處。（翻攝自微博）Lisa有段時間不敢一個人獨處。（翻攝自微博）

訪問中Lisa提到：「粉絲會因為喜愛我，而到機場接機，這很正常，我甚至萬分感謝粉絲的用心。」但有些瘋狂的人完全不一樣，「不只私下跟蹤我到家，某天深夜還直接闖進來，這讓我非常不安」，Lisa表示，當時有冷靜下來與對方理性溝通，如果要見面的話，可以和其他粉絲一樣，應該在公共場合見面，而不是做出令她不舒服的行為。還有次在搭計程車時被狂粉攔住，對方用腳卡住車門，想藉機上車接近Lisa，讓她受了不少驚嚇。

種種誇張的私生飯事件，讓Lisa有段時間不敢一個人獨處，害怕再次發生那種情況，令粉絲十分心疼，呼籲工作人員要好好保護Lisa，寧願花錢雇用保鑣，也不要讓她受到傷害。

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