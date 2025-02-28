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馮翊綱不認共軍擾台！相聲瓦舍跳出「願犧牲1事」 網暴怒：對中國太無知

馮翊綱在《百靈果News》直言「不認為中華人民共和國政府在威脅什麼」。（翻攝自YouTube）馮翊綱在《百靈果News》直言「不認為中華人民共和國政府在威脅什麼」。（翻攝自YouTube）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「相聲瓦舍」團長馮翊綱先前上《百靈果News》接受訪談，他認為共機繞台不是威脅，反而是「眼界問題」，直指是執政者的政治鬥爭行為、民進黨的大內宣，節目上架後，誇張言論毫不意外遭到學者、網友圍剿。對此，相聲瓦舍透過社群平台回應此事，自以為幽默稱「相聲瓦舍願犧牲垮台，換得共機從此不來」，再引眾怒，批他們：「對中國太無知，對自己太高估。」

馮翊綱在《百靈果》受訪，被問對兩岸當前氛圍的看法，是否受到中共威脅而有所影響，馮翊綱打斷提問：「我不認為中華人民共和國政府在威脅什麼，這個就是眼界的問題了」，凱莉追問原因，他答道：「我經常來往兩岸，我不覺得人家在威脅我們耶怎麼辦」。凱莉指出「共軍就會飛來嘛」，馮翊綱則反問：「什麼時候？誰講的？是什麼人在做大內宣告訴你共軍不斷地飛來，是誰在講的？」

藍委陳玉珍提案刪減文化部預算，揚言「丟掉那隻（只）要飯的碗」，讓部分文藝界人士反彈，馮翊綱則強調「藝術家不是服膺於政治正確，真正的藝術家是服膺於自由意志，不會褒揚政府。」，指出《相聲瓦舍》不依賴政府補助，內容由他們自己決定。

相聲瓦舍回應讓網友很不滿。（翻攝自臉書）相聲瓦舍回應讓網友很不滿。（翻攝自臉書）

對於他的言論，「相聲瓦舍」粉專則回應「相聲瓦舍垮台，共機從此不來，我們願意犧牲。」，並稱最新作品《狐說》可能是相聲瓦舍最後一個作品，但有許多人仍不領情，冷嘲熱諷他們「哪兒來的自信覺得自己對共產黨有影響力？」、「你面子沒那麼大！請丟掉要飯的碗！」

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