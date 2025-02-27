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池松壯亮「塗泥巴」入魂當殺手！激戰辣妹來真的

池松壯亮在《辣妹刺客3：假期殺機》演出自由殺手，帶著強大企圖心登場。（網銀國際影視提供）池松壯亮在《辣妹刺客3：假期殺機》演出自由殺手，帶著強大企圖心登場。（網銀國際影視提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本影帝池松壯亮加入電影《辣妹刺客3：假期殺機》，飾演自由殺手一角，他和「美少女殺手」組合高石明鈴、伊澤彩織展開激烈競爭；高石明鈴聽到池松壯亮助陣演出，直呼「這部續作等級將大大提升，我們已做好準備，跟上變化！」

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池松壯亮在演出前，就與製作團隊不斷討論而誕生更多創意，並以該片拿下第98屆電影旬報獎最佳男配角；一場滿身泥濘的登場戲中，池松壯亮主動將水坑裡的泥巴往臉上塗，讓現場工作人員大吃一驚，大讚他十分敬業。

伊澤彩織（左）、高石明鈴在片中共組美少女殺手組合，執行高難度任務。（網銀國際影視提供）伊澤彩織（左）、高石明鈴在片中共組美少女殺手組合，執行高難度任務。（網銀國際影視提供）

雖然池松壯亮演過動作戲，但對這次拍攝仍坦言非常辛苦，他說：「過去拍打鬥戲時，會保持一定程度的克制，但高石明鈴和伊澤彩織完全沒和我客氣，在動作場面做到毫無保留的對抗。」《辣妹刺客3：假期殺機》於3月28日在台上映。

https://youtu.be/ox2l-S_1taQ?si=uwfo2Xlq8L9cunJd

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