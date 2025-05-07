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娛樂 最新消息

宥勝配偶欄空白 復出無望爆離婚

宥勝出事後，老婆慈惠始終不離不。（資料照））宥勝出事後，老婆慈惠始終不離不。（資料照））

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕宥勝2016年藉著載送女助理返家途中，踰矩跨坐、揉胸舔耳、強吻等行逕被依強制猥褻罪起訴，最後被判刑8月、緩刑5年，支付公庫200萬元，上個月曾宣告重啟頻道拚復出，引起大眾憤慨，6天後戛然而止，並宣布未來不再以「宥勝」名號活動。

儘管宥勝被判刑、錢也繳了，力求重回公眾舞台，老婆慈惠更情義相挺，但形象已黑到無法翻身，因此改稱不再參與任何代言、演出、品牌合作，今（７）日更驚爆他因復出無望，與慈惠婚姻關係也悄悄畫下休止符。

相關新聞：宥勝高調復出挨轟！3聲明道歉：未來不再以「宥勝」名義進行任何活動

據了解，慈惠近期被發現移除社群網站大頭貼以及和家庭相關的照片，知情人士私下透露，她除了保護兒女的動作明顯，更傳出與宥勝已不再是法定夫妻關係，身分證上的配偶欄已悄悄變空白。

另有一說，其實早在宥勝爆強制猥褻案前，慈惠早就已經與他離婚，但此消息未獲雙方證實。

但命理師沈嶸曾算出宥勝出事後，慈惠始終不離不棄，指2人是「先天正緣」，而且是三世夫妻，慈惠從前世到此生一直都扮演著最佳賢內助，一心只想幫助宥勝度過危機，情感相當堅定，即便宥勝事業重創，慈惠仍靠團購撐家、送孩子讀名校，甚至發文力挺丈夫，強調「愛能超越一切」，但從通靈角度來看，這份愛從未分給受害者一絲憐憫，顯得格外諷刺。

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