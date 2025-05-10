小龍女李芷霖又遭影射「偷吃人夫討金援」 經紀公司報警回應了

李芷霖（左圖左）遭網友指控介入家庭，經紀公司緊急闢謠強調是造假。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕李芷霖過去與球星林庭謙交往4年，未料去年男方捲入桃色風波，事後兩人傳出分手，而今（10）日卻有女網友在社群上指控，李芷霖與她的老公外遇，對話中還出現煽情照片、網拍買情色用品清單等，不過針對指控，李芷霖所屬的莉奈文創強硬回應，強調是造假，已準備報警。

李芷霖今年才爆出她向前任索討6千萬作為「青春補償費」，不過李芷霖火大喊告，強調是造假P圖，林庭謙本人也駁是不實資訊。

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沒想到有關她的感情風波又起，一名女網友在《Dcard》爆料，指控老公與一名「李姓啦啦隊女孩」維持多年婚外情，甚至提供金援、曖昧對話與私密照，兩人關係始於四年前夜店相識。她揭露，對方曾以情緒勒索手法逼迫老公交付現金，之後還每月幫她繳房租、買禮物，形同戀人。更誇張的是，該女曾對前任用相同手法勒索。受害人妻無奈求助律師與警方，卻因支付寶轉帳難以追回財產，心力交瘁地表示，「每天都像在地獄裡醒來」。而從網友曬出對話照片與匯款紀錄皆指向李芷霖。

對此，莉奈文創回應：「這些與之前都是一樣的P圖造假，正在準備資料，然後與律師討論聲明內容以及準備報警的事情」，也說前一次事件已報警，這一次會與律師討論用什麼方式來進行。

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