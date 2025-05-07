阿湯哥第25度訪日再會面引退好友！《不可能8》全球巡迴東京開跑

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的招牌系列第8集《不可能的任務：最終清算》全球巡迴宣傳正式展開，行程從亞洲起跑，阿湯哥昨（6）日和導演克里斯多夫麥奎里率領賽門佩吉、海莉艾特沃、龐克萊門捷夫、格雷格塔扎戴維斯等主要演員一同現身東京首映，儘管細雨綿綿，仍與約1000名粉絲互動長達3小時，親切地握手並合影留念。

格雷格塔扎戴維斯（左起）、海莉艾特沃、湯姆克魯斯、導演克里斯多夫麥奎里、賽門佩吉、龐克萊門捷夫一同現身《不可能的任務：最終清算》東京首映。（UIP提供）

這是阿湯哥相隔3年、第25次造訪日本，並選擇日本作為全球宣傳巡迴的首站，他感性表示，非常喜歡日本，也熱愛當地的美麗的文化還有人們，「感謝大家如此熱情地歡迎我，這是我第25次來到日本，真的非常感激。這部電影是為了大家而製作的，希望這部作品能被許多人喜愛，謝謝你們。」

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湯姆克魯斯出席《不可能的任務：最終清算》東京首映，在細雨中為粉絲簽名。（UIP提供）

阿湯哥也在首映會上與長年合作的88歲字幕翻譯家戶田奈津子女士再次見面，她是日本知名的字幕翻譯，除了擔任阿湯哥主演的多部電影字幕翻譯，並多次在他的訪日活動中擔任翻譯，雖然她已於2022年宣布引退，兩人仍保持聯繫，顯示出兩人之間深厚的友誼。

湯姆克魯斯出席《不可能的任務：最終清算》東京首映，手比愛心答謝粉絲。（翻攝自Crank-in）

戶田先前受訪提及與阿湯哥長達30年的情誼，透露兩人同為7月3日生日，阿湯哥每年都會送上花束祝賀，也曾於訪日提前到達時，邀請她共進下午茶，並與其家人一同度過愉快時光。她表示，阿湯哥是一位非常優雅且善良的人，兩人之間的友誼令人感動。

湯姆克魯斯（左）在《不可能的任務：最終清算》東京首映，和資深翻譯戶田奈津子（右）相見歡。（翻攝自Crank-in）

昨晚首映最後宛如系列中經典開場，阿湯哥突然大喊「點燃導火線」，現場響起熟悉配樂，隨後投影將畫面預告投射在東京都廳舍大樓上，並引爆兩旁的煙火，也點燃當晚高潮。

《不可能的任務：最終清算》東京首映霸氣點燃東京都廳舍大樓旁煙火，掀起高潮。（UIP提供）

阿湯哥和導演及主要演員今天將出席在日本的記者會，隨後將前往下一站首爾繼續宣傳，接著將陸續前往坎城影展、倫敦、紐約等地繼續進行全球巡迴宣傳。《不可能的任務：最終清算》將於5月17日（週六）正式在台上映。

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