徐巧芯被電滿頭包！ 張雅琴嗆完馮光遠接力

罷免徐巧芯民團「剷除黑芯」上月底宣布二階連署已達3.6萬份，超過法定門檻150％，她也開始緊張，近日積極鼓吹投票「不同意罷免」。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨立委徐巧芯被民團「剷除黑芯」二階連署罷免已達3.6萬份，超過法定門檻150％，她似乎也開始緊張，5日竟脫口「被罷免就不能選台北市長、桃園市長嗎？」被年代新聞台《年代晚報》當家主播「女戰神」張雅琴嗆聲：「妳可以去選美國總統啊，但問題是不可能呢？你當立委都不OK了，妳可以當市長？別鬧了。」

不只張雅琴，作家馮光遠6日也在臉書發文揶揄徐巧芯：「驚聞巧芯嗆被罷免就不能選台北市長、桃園市長了嗎？可是，巧芯，妳難道不知，這2個位子，早就被妳同黨羅智強官宣他要選了嗎？妳跟他搶，好意思嗎？」

馮光遠接著酸徐巧芯：「或許，妳會說，那麼被罷免就不能選總統了嗎？嗯，真的很抱歉，總統，也是羅智強規劃中的位子，妳難道都不看報的嗎？」

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而張雅琴則在昨晚播報新聞時不客氣嗆徐巧芯：「妳可以去選美國總統啊，但問題是不可能呢？你當立委都不OK了，妳可以當市長？別鬧了。」

徐巧芯是在5日上節目談到自己罷免案二階連署份數遠超法定門檻，她稱自己其實看得很開，但下秒嗆聲罷團的人不要以為把新生代藍委罷掉事情就結束，她人還在，要罷免就來，反正如果真的被罷免掉她也沒事做，她也來搞罷免，就算要身分證連署也可以做，要一個一個把綠營的人罷掉。

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接著徐巧芯還說假設真被罷免，到時候有很多時間幫自家人輔選，畢竟當立委非常忙碌，之後會有更多時間，更表示為什麼只有立委可以做？稱還是有很多可以發揮空間，當然沒有人想被罷免，藍營也沒人覺得自己會被罷掉，總之她就是想得很開，罷團以為罷免就可以破壞藍營接班計劃，但他們錯了，「是怎樣？被罷免就不能選台北市長、桃園市長嗎？」

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