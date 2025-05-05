（專訪）宇珊砸550萬買露營車樂當「高級流浪漢」! 喊「住一天賺一天」

宇珊花550萬買了露營車。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／專訪〕宇珊花費550萬圓夢買了「珊珊號」露營車，不斷增加內部配備，她還跨界當起YouTuber開新節目《與珊同行 露營車新生活》，接受《自由時報》專訪談到：「我這麼晚開始，有人說我很傻，但做為驕傲作品，我不想隨波逐流。」

宇珊樂當「高級流浪漢」。（記者潘少棠攝）

近期宇珊的露營車引起不少民眾關注，有人羨慕，但也有不少朋友也質疑她「有錢為什麼不買房子？」她說：「550萬可買什麼房子？小套房也不可能像這一樣方便，我買的是『行動豪宅』，停在信義區，我就像住在『信義區豪宅』，我也可以開去花東、陽明山，現在大家都說國旅很貴，那我就去抗衡，不讓別人賺走，我多住一天（露營車）就賺一天，我都說我是『最高級流浪漢』，每天可以在山上、海邊，看著不同風景起床。」

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宇珊表示有了露營車讓她更可以過自己想要的生活。（記者潘少棠攝）

宇珊談到，演藝工作壓力太大，藝人要面對很多人，心理健康很重要，有了露營車讓她更可以過自己想要的生活，「我要出發就出發，開去海邊，打開車後門吃泡麵、喝咖啡都好。很多自由業不被工作環境限制，在不同地方上班有更多靈感，不用像社畜被壓榨。」

談到YouTuber頻道節目《與珊同行 露營車新生活》，宇珊說：「不是以露營車為主，是用我的眼睛、視角去看，有時開露營車，有時開小車，看適合的地方開不同車子去，用我的視角記錄台灣的美，就算你不能真的買下這種車，下班之餘打開我的頻道 看我輕鬆玩也很舒壓。」

宇珊透過節目紀錄每趟旅程。（記者潘少棠攝）

有朋友擔心宇珊以後懷孕是否就會放棄這露營車，她說：「如果之後我懷孕、生小孩，我也不想荒廢露營設備，不想委屈，放鬆生活還是可以持續，在這車上泡奶、洗小孩屁股都可以。」

對於自己的節目，宇珊說：「記錄我每趟旅程，在社群分享很開心，我告訴自己不要隨波逐流，拍我喜歡的素材。」

結婚快2年，宇珊透露：「老公覺得我很有趣，超man的，很自然，但我常被說不要穿得像小男生，可能男生嘛，還是希望老婆甜甜的，不過他還是喜歡我自然的模樣，我也知道自己要活成什麼樣子。」

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