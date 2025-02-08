夢多登大銀幕！10年武術指導經驗 搭配前田敦子變「成年監督」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本動作電影《辣妹刺客3：假期殺機》由高石明鈴、伊澤彩織主演，兩人在片中組成殺手搭檔，沒想到還邀請台灣人很熟悉的夢多（大谷主水）演出，令人期待。

《辣妹刺客3：假期殺機》伊澤彩織（左）本身是特技演員出身，高石明鈴扮演殺手有滿滿反差萌。（網銀國際影視提供）

《辣妹刺客3：假期殺機》延續系列電影特色，呈現動作流暢、創意十足的近身戰與槍戰場景設計，除了本來就是特技演員的伊澤彩織，這次加入前田敦子、夢多（大谷主水）擔任「成年」監督，前田敦子展現不同以往形象的演出，而夢多本身有十多年武術指導背景，將帶來最紮實到位的打鬥場面。

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前田敦子、夢多（大谷主水）在《辣妹刺客3：假期殺機》中，擔任成年監督。（網銀國際影視提供）

電影劇情敘述真尋（伊澤彩織飾）與千里（高石明鈴飾）這對美少女殺手組合，終於迎來她們應得的愉快假期，前往日本宮崎縣放鬆度假。然而組織突然指派她們執行一個看似簡單的任務「抓住貪污犯」，本以為可以輕鬆搞定，卻突然殺出程咬金，另外一名作風兇殘、不按牌理出牌的自由殺手東村楓（池松壯亮 飾）也接下這個任務，展開難分難解的激烈競爭。

《辣妹刺客3：假期殺機》由不少影迷喜愛的伊澤彩織（左）、高石明鈴這對美少女殺手組合。（網銀國際影視提供）

現在，她們被迫與組織派來的兩名「成年」監督（前田敦子、大谷主水 飾）合作，真尋與千里的友誼與殺手技巧面臨意想不到的考驗，假期正式結束，她們即將邁向二十歲成人之路，伴隨著一場腥風血雨的殺戮。電影將於3月28日在台上映。

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