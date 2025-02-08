晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

夢多登大銀幕！10年武術指導經驗 搭配前田敦子變「成年監督」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本動作電影《辣妹刺客3：假期殺機》由高石明鈴、伊澤彩織主演，兩人在片中組成殺手搭檔，沒想到還邀請台灣人很熟悉的夢多（大谷主水）演出，令人期待。

《辣妹刺客3：假期殺機》伊澤彩織（左）本身是特技演員出身，高石明鈴扮演殺手有滿滿反差萌。（網銀國際影視提供）《辣妹刺客3：假期殺機》伊澤彩織（左）本身是特技演員出身，高石明鈴扮演殺手有滿滿反差萌。（網銀國際影視提供）

《辣妹刺客3：假期殺機》延續系列電影特色，呈現動作流暢、創意十足的近身戰與槍戰場景設計，除了本來就是特技演員的伊澤彩織，這次加入前田敦子、夢多（大谷主水）擔任「成年」監督，前田敦子展現不同以往形象的演出，而夢多本身有十多年武術指導背景，將帶來最紮實到位的打鬥場面。

前田敦子、夢多（大谷主水）在《辣妹刺客3：假期殺機》中，擔任成年監督。（網銀國際影視提供）前田敦子、夢多（大谷主水）在《辣妹刺客3：假期殺機》中，擔任成年監督。（網銀國際影視提供）

電影劇情敘述真尋（伊澤彩織飾）與千里（高石明鈴飾）這對美少女殺手組合，終於迎來她們應得的愉快假期，前往日本宮崎縣放鬆度假。然而組織突然指派她們執行一個看似簡單的任務「抓住貪污犯」，本以為可以輕鬆搞定，卻突然殺出程咬金，另外一名作風兇殘、不按牌理出牌的自由殺手東村楓（池松壯亮 飾）也接下這個任務，展開難分難解的激烈競爭。

《辣妹刺客3：假期殺機》由不少影迷喜愛的伊澤彩織（左）、高石明鈴這對美少女殺手組合。（網銀國際影視提供）《辣妹刺客3：假期殺機》由不少影迷喜愛的伊澤彩織（左）、高石明鈴這對美少女殺手組合。（網銀國際影視提供）

現在，她們被迫與組織派來的兩名「成年」監督（前田敦子、大谷主水 飾）合作，真尋與千里的友誼與殺手技巧面臨意想不到的考驗，假期正式結束，她們即將邁向二十歲成人之路，伴隨著一場腥風血雨的殺戮。電影將於3月28日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中