《開心鬼》黃百鳴出事了！「涉內線交易挨告」獲准85萬保釋

黃百鳴80年代靠著《開心鬼》系列電影走紅台港。（香港星島日報）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港影視大亨黃百鳴憑藉自製自演的作品《開心鬼》一砲而紅，年屆78歲的他卻因涉及內線交易，今（27日）遭到香港證券及期貨事務監察委員會在香港東區裁判法院展開刑事法律程序，獲准以20萬元港幣（約85萬元台幣）保釋，全案將於3月27日再審。

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香港證監會今在東區裁判法院對黃百鳴（原名黃栢鳴）展開刑事法律程序，指控他就傳遞娛樂（前稱「天馬影視」）的股份進行內線交易。

香港證監會繼續指出，黃百鳴約於2017年8月25日至10月17日期間，涉嫌慫恿另名人士進行天馬影視的股份交易，黃百鳴為時任天馬影視主席兼控股股東，掌握有關天馬影視的內幕消息。

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黃百鳴因上述指控遭列為被告，目前暫時無須案辯，全案將於3月27日再審。目前黃百鳴已在三項條件下獲准保釋，一、包含須繳交20萬元保釋 ；二、於其提供住址居住，並在住所變更前通知警方；三、及離港前24小時須通知證監會。

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