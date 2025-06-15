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館長抱中國大腿 王浩宇自掏腰包做1事網狂讚

館長赴中國展開自稱「和平大使之旅」，卻將髒話掛嘴邊引起小粉紅反感。（翻攝自YouTube）館長赴中國展開自稱「和平大使之旅」，卻將髒話掛嘴邊引起小粉紅反感。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢到中國趴趴走直播，大讚當地有多進步，13日直呼上海中心大廈阻尼器「太震撼」，不少政治人物不以為然，民進黨桃園市中壢區前議員王浩宇則想出一奇招反擊。

王浩宇昨在Threads發文表示：「館長在之前罵中國、那個習近平夫人的影片，我全部都買了YouTube廣告，播放給跳牆的中國人看，自掏腰包喔！」並說現在館長的所有直播，中國人（簡體中文用戶）一打開就是他罵髒話、X維尼熊老婆的畫面。

相關新聞：館長遊中國什麼都說讚 他自認更有資格

此外，王浩宇更自誇讓跳牆小粉紅看到館長影片，是他專業，「我會透過專業去篩選族群，準確地讓他們看到相關影片。」並表示因為是自己花錢，所以沒辦法太多，「不然他可能很快就會在中國身敗名裂。」

大批網友聞訊後紛紛給王浩宇一個讚，留言「你好屌」、「你實在太壞了！但是壞得很棒」、「不講武德，但是很好，我喜歡」。

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