晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

不公平！ GD演唱會自肥韓國人 第一排票價炒到台幣22萬

「GD」權志龍演唱會票券開賣，但是韓國本地人卻能提早一小時購買。（翻攝自IG）「GD」權志龍演唱會票券開賣，但是韓國本地人卻能提早一小時購買。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕K-pop天王「GD」權志龍爆出全新巡迴演唱會門票開賣時，韓國粉絲可以提前一小時購買，雖然官方說法是避免系統癱瘓，但海外粉絲顯然不買單。昨（26）GD演唱會門票在Coupang及Interpark雙平台開賣，但海外粉絲發現韓國本地人可以提前一小時購賣，紛紛氣到大喊：不公平！

GD演唱會購票開啟兩個不同購票平台，然而海外粉絲進入購買頁面時，第一排已被賣完。（翻攝自IG）GD演唱會購票開啟兩個不同購票平台，然而海外粉絲進入購買頁面時，第一排已被賣完。（翻攝自IG）

售票平台甚至為了確保韓國粉絲能順利進場，還把韓國本地人與海外購票管道分開，等到海外粉絲順利進入購票業面時，票券早已售罄，海外粉絲除了感到委屈之外，也認為這是一種歧視。

海外粉絲也抱怨，除了售票時間差異之外，韓國本地人跟海外粉絲的購票限制張數也不同。韓國本地人最多可購入4張票；海外粉絲則一次僅能購入2張票，所以有質疑聲浪認為這種做法根本就是保護韓國粉絲，且海外粉絲要飛到韓國看演唱會本來付出成本就比較高，這樣無異提供韓國人有轉手高價賣出的機會。

GD演唱會韓國本地人與海外粉絲購票相差一小時，引起網路質疑歧視。（翻攝自IG）GD演唱會韓國本地人與海外粉絲購票相差一小時，引起網路質疑歧視。（翻攝自IG）

因為有了一小時的購票時間差，許多海外粉絲進入購票網頁後，發現第一排的位子早就被搶光了，票價還被炒到100萬韓圜（約新台幣22萬元），簡直離譜到家。海外粉絲抱怨連連，認為「大家都花一樣的會員費，憑什麼韓國人能先買票？」、「根本是不公平待遇」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中