不公平！ GD演唱會自肥韓國人 第一排票價炒到台幣22萬

「GD」權志龍演唱會票券開賣，但是韓國本地人卻能提早一小時購買。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕K-pop天王「GD」權志龍爆出全新巡迴演唱會門票開賣時，韓國粉絲可以提前一小時購買，雖然官方說法是避免系統癱瘓，但海外粉絲顯然不買單。昨（26）GD演唱會門票在Coupang及Interpark雙平台開賣，但海外粉絲發現韓國本地人可以提前一小時購賣，紛紛氣到大喊：不公平！

GD演唱會購票開啟兩個不同購票平台，然而海外粉絲進入購買頁面時，第一排已被賣完。（翻攝自IG）

售票平台甚至為了確保韓國粉絲能順利進場，還把韓國本地人與海外購票管道分開，等到海外粉絲順利進入購票業面時，票券早已售罄，海外粉絲除了感到委屈之外，也認為這是一種歧視。

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海外粉絲也抱怨，除了售票時間差異之外，韓國本地人跟海外粉絲的購票限制張數也不同。韓國本地人最多可購入4張票；海外粉絲則一次僅能購入2張票，所以有質疑聲浪認為這種做法根本就是保護韓國粉絲，且海外粉絲要飛到韓國看演唱會本來付出成本就比較高，這樣無異提供韓國人有轉手高價賣出的機會。

GD演唱會韓國本地人與海外粉絲購票相差一小時，引起網路質疑歧視。（翻攝自IG）

因為有了一小時的購票時間差，許多海外粉絲進入購票網頁後，發現第一排的位子早就被搶光了，票價還被炒到100萬韓圜（約新台幣22萬元），簡直離譜到家。海外粉絲抱怨連連，認為「大家都花一樣的會員費，憑什麼韓國人能先買票？」、「根本是不公平待遇」。

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