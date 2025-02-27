木村光希遭虧「時尚車禍」造型曝 網友：老了十多歲

木村光希老氣造型引來網友議論。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕木村拓哉的22歲小女兒木村光希自2017年出道，近年積極進攻影壇，她昨（26）出席蘇格蘭格拉斯哥電影節，為參與的英國電影《Tornado》宣傳，只是一身造型引來影迷吐槽，酸她一下子老了十幾二十歲。

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木村光希拍電影時，常有母親工藤靜香負責打理，也常傳出靜香護女心切，總是不讓她吃虧；不過在愛女的造型上，網友狂虧「沒幫上忙」，只見光希頂著一頭黑色捲髮，透視裝下有酒紅色長裙現身，打扮十分老氣，遭虧「時尚車禍」。

木村光希（右）主演新片《Tornado》。（翻攝自IMDb）

不過光希近來演藝事業依舊如日中天，先後成為國際時尚品牌形象大使，首部主演英國電影《Tornado》躍升女主角，備受外界矚目。

《Tornado》講述光希飾演的日本少女和父親皆為木偶劇巡演，豈料在演出過程遭遇黑幫，展開一連串浴血逃亡的故事；從釋出的劇照看來，光希在傑克洛登的狹持下面不改色，頗有大將之風。

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