木村光希爆料「爸爸很奇怪」 抖木村拓哉扮耶誕老公公嚇死人

木村拓哉（右）與女兒光希。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本男神木村拓哉愛女「Koki」木村光希昨（14）現身香港，穿著白色裙裝的她看起來非常美麗，全程以流利英語和現場觀眾溝通。不過，她卻抖出爸爸木村拓哉的黑料，指出小時候曾被木村拓哉假扮的耶誕老人嚇壞，且日前是木村拓哉的52歲生日，全家人團聚在一起吃飯，是個很有意義的生日。

光希出席香港耶誕節活動。（星島日報提供）

11月13日是木村拓哉的52歲生日，光希表示全家人都刻意避開工作，團聚在一起吃飯，度過了美好時光。接下來光希將在改編自韓國同名漫畫與韓劇的新作品《女神降臨》中擔任女主角，她笑著說自己很喜歡這部漫畫，也看過韓國版劇及，但沒想到自己竟有一天會當上女主角，詮釋這部作品。

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光希將在改編自韓國同名漫畫與韓劇的新作品《女神降臨》中擔任女主角。（星島日報提供）

光希說，戲裡她將變身醜女，所以特別跟化妝師研究要怎麼扮醜。光希本人也研究有沒有一些小動作像是摸摸眼鏡或者把嘴巴打開，更進一步貼近角色，所以最近都對著鏡子擠眉弄眼，是很特殊的經驗。

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