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曾智希婚禮前最後一個情人節 收到最後一朵玫瑰花

陳志強（左）與曾智希預計於本月27日補辦婚禮。（翻攝自IG）陳志強（左）與曾智希預計於本月27日補辦婚禮。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星曾智希兩週後即將與陳志強補辦婚禮，小倆口今（14）趁著情人節大放閃光，她在社群平台發文，說自己走進便利商店，陳先生（陳志強）買下店內最後一朵玫瑰花，兩人還開心比了一顆愛心。

陳志強與曾智希預計於本月27日補辦婚禮，今天情人節，小倆口走進便利商店，店長就告訴陳志強只剩最後一朵玫瑰花，陳志強就趕緊買下送給心愛的老婆，曾智希笑得甜蜜，還說：「祝大家情人節快樂」。

曾智希手拿著玫瑰花開心的跟陳志強一起比了愛心。（翻攝自IG）曾智希手拿著玫瑰花開心的跟陳志強一起比了愛心。（翻攝自IG）

戴著藍色棒球帽的曾智希，身穿灰色帽T，手上拿著「最後一朵玫瑰花」，這也是她在穿上婚紗前的最後一朵情人節玫瑰花。洋溢者幸福的曾智希開心的拿著花，和一隻手一起比了愛心，那隻手的主人正是新郎陳志強。

網友看到照片紛紛羨慕兩人甜蜜，還獻上祝福，希望曾智希和陳志強也能過個快樂的情人節。

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