茵聲辣穿挖空泳衣泡湯 罕解放有料身材網看暈：狂放大

茵聲近年來轉往演藝圈發展。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕從知名YouTuber團體「這群人」發跡的女星茵聲，近幾年轉戰演藝圈，不僅發片當歌手，更跨足戲劇及電影領域，經常在社群分享生活的她，近日曬出一系列泡溫泉的美照，火辣身材令網友驚艷。

茵聲大方展現好身材。（翻攝自IG）

茵聲在社群曬出多張泡湯美照，文中寫下「請叫我冬日的性感小妖精，這幾天真的好冷，終於泡到溫泉了」，可見她將長髮盤起，身穿紅色荷葉邊泳衣，低胸及深V剪裁露出大片雪白肌膚，深邃事業線也一覽無遺，腰間兩側挖控的設計，襯托出她的纖細小蠻腰，不時對鏡頭露出甜美微笑，對自我身材要求嚴格的她，也有感而發說「沒有什麼事情不靠任何努力就能一步登天」。

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貼文曝光後，茵聲深藏不露的好身材，立即吸引不少網友讚嘆，「我狂看狂放大」、「小仙女茵聲太辣了」、「綺麗，氤氳繚繞的溫泉」、「茵聲姐姐太美了吧辣妹」、「甜美的小妖精」，同為「這群人」成員之一的好友董仔也稱讚「這套好辣」。

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