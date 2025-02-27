蕾菈每年花10萬進廠維修 認了隆乳2年「想重做」

蕾菈擁有混血五官及火辣身材。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「反骨男孩」成員蕾菈在2021年底完成隆乳手術後，變得更有自信展現火辣身材，吸引不少粉絲喜愛。近日在IG開放網友問答，大方分享自己一年花10萬在保養臉部，並透露近期有再去隆乳的想法。

蕾菈在IG限時動態開放網友問答，提到自己平時會定期去做皮膚管理，除了音波、肉毒、嘴唇玻尿酸這些之外，她沒有做過任何大的整形手術，表示因為另外有跟醫美廠商業配合作，估算下來自己每年花在臉上的金額大約10萬左右，包含美睫、霧眉以及保養品在內。

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蕾菈透露想再重修胸部。（翻攝自IG）

至於有網友坦言對隆乳手術有恐懼，並且擔心術後的照顧和效果，蕾菈強調「害怕是一定的，所以做功課超級重要！」 她提醒網路上有很多材質的案例，一定要自己查好資料，才不會容易被話術。

蕾菈也進一步分享，自己一直以來都對胸部很沒自信，所以才鼓起勇氣動刀，但生完二胎後之後，感覺到胸部形狀改變，於是決定再次進行隆乳，表示目前已經找好診所，材質的部分則還在討論，並透露之後會再分享重修胸部的心得。

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