晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蕾菈每年花10萬進廠維修 認了隆乳2年「想重做」

蕾菈擁有混血五官及火辣身材。（翻攝自臉書）蕾菈擁有混血五官及火辣身材。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「反骨男孩」成員蕾菈在2021年底完成隆乳手術後，變得更有自信展現火辣身材，吸引不少粉絲喜愛。近日在IG開放網友問答，大方分享自己一年花10萬在保養臉部，並透露近期有再去隆乳的想法。

蕾菈在IG限時動態開放網友問答，提到自己平時會定期去做皮膚管理，除了音波、肉毒、嘴唇玻尿酸這些之外，她沒有做過任何大的整形手術，表示因為另外有跟醫美廠商業配合作，估算下來自己每年花在臉上的金額大約10萬左右，包含美睫、霧眉以及保養品在內。

蕾菈透露想再重修胸部。（翻攝自IG）蕾菈透露想再重修胸部。（翻攝自IG）

至於有網友坦言對隆乳手術有恐懼，並且擔心術後的照顧和效果，蕾菈強調「害怕是一定的，所以做功課超級重要！」 她提醒網路上有很多材質的案例，一定要自己查好資料，才不會容易被話術。

蕾菈也進一步分享，自己一直以來都對胸部很沒自信，所以才鼓起勇氣動刀，但生完二胎後之後，感覺到胸部形狀改變，於是決定再次進行隆乳，表示目前已經找好診所，材質的部分則還在討論，並透露之後會再分享重修胸部的心得。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中